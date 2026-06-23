Rebajas de verano 2026: Cuándo empiezan en Zara, El Corte Inglés, Mango y H&M

Archivo - Varias personas pasan delante de una tienda Zara - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las rebajas de verano 2026 ya están en marcha y las principales marcas del sector han adelantado sus descuentos en moda, calzado, accesorios y otros artículos. Este es uno de los momentos más esperados del año para quienes desean darse un capricho, renovar su armario o aprovechar buenos precios sin renunciar a las últimas tendencias.

Cada vez más marcas reconocidas adelantan el inicio de sus promociones, de modo que muchas tiendas aplican precios rebajados antes de que finalice junio, aunque la fecha oficial de inicio de las rebajas es el 1 de julio y pueden extenderse hasta inicios de septiembre. De hecho, es habitual que los descuentos comiencen primero en la web y en las aplicaciones móviles, anticipándose a los establecimientos tradicionales.

A continuación, repasamos las fechas clave y las ofertas más destacadas para aprovechar al máximo este fin de semana, con la mayoría de las marcas ya con rebajas activas.

GRUPO INDITEX

Las marcas del Grupo Inditex, al igual que en años anteriores, adelantarán las rebajas a través de la aplicación y la web. Los descuentos se inician este miércoles, 24 de junio, y en tiendas el jueves 25 de junio, salvo Massimo Dutti, que adelanta las rebajas al día anterior.

- Zara: Se prevé que comience en la app el miércoles 24 de junio a las 21.00 horas y online a las 22.00 horas, en línea con el año anterior.

- Massimo Dutti: Arranca este martes a las 20.00 horas con los descuentos online para los miembros de 'Massimo Dutti Feel', y este 24 estarán disponibles en tiendas. Las ofertas se mantendrán hasta el 31 de agosto.

- Pull&Bear, Stradivarius, Lefties y Bershka: Habilitarán las rebajas a partir de las 19.00 horas en la app y a las 20 en la web.

- Oysho: Adelanta las rebajas a las 20 horas en la app y a las 21.00 horas en la web.

Al día siguiente, el 25 de junio, los descuentos estarán disponibles en las tiendas físicas, repitiendo así el esquema del año pasado y permitiendo a los clientes acceder antes a las ofertas a través de la app y la web.

AMAZON PRIME

Hasta el momento, Amazon ha anunciado uno de sus mayores eventos del verano en cuanto a descuentos. Desde este 23 de junio y hasta el 26, la compañía celebra el Prime Day con promociones en 35 categorías, como ropa, cocina, belleza y electrónica, para los miembros de Prime.

MANGO

Desde el 22 de junio, la marca ha arrancado sus rebajas con descuentos de hasta el 50% en todas sus líneas (mujer, hombre y niños), que se prolongarán hasta julio y agosto.

H&M

Las rebajas en H&M ya han comenzado, con descuentos de hasta el 50% en tiendas físicas y online, aplicados en artículos seleccionados para mujer, hombre, niños, hogar y belleza.

EL CORTE INGLÉS

El Corte Inglés dará el pistoletazo de salida a las rebajas de verano el jueves 25 de junio en establecimientos físicos.

TENDAM: SPRINGFIELD, WOMEN'S SECRET, CORTEFIEL

Springfield cuenta con descuentos de hasta el 60% en artículos para mujer, hombre y niños, ya activados en su página web. Women's Secret, por su parte, ha lanzado su campaña "todo al 70% y 50% de descuento" en ropa de baño, lencería y accesorios.

En esta línea, Cortefiel ya tiene disponibles rebajas de hasta el 70% en artículos para mujer y hombre, además de descuentos de hasta el 50% en las marcas invitadas.

SILBON

La marca ya ha activado sus promociones, con descuentos de hasta el 50% en moda de hombre, mujer y niños. Para los pedidos online, el envío será gratuito a partir de los 49 euros.

SCALPERS

Scalpers ha puesto en marcha sus ofertas de hasta el 50% en moda para hombre y mujer, tanto online como en tiendas, del 18 de junio al 31 de agosto.

BROWNIE

La marca de moda femenina habilitará sus descuentos en la app desde este 23 de junio a las 17:00 horas, en la web a partir del 24 de junio y en tiendas desde el 25 de junio.

EL GANSO

Las rebajas ya están disponibles, desde el 50% en moda para mujer y hombre.