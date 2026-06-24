Mapa de los pisos turísticos en España: dónde hay más viviendas vacacionales, barrio a barrio

Dónde están los pisos turísticos en España - EPDATA

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las viviendas turísticas en España se sitúan en torno a 341.000 hasta mayo de 2026, un 10,7% menos que en el ejercicio anterior, según la estadística experimental del INE. Este tipo de alojamientos, también conocidos como viviendas vacacionales, representa el 1,28% del total de viviendas, aunque su peso varía mucho según el territorio.

La diferencia se aprecia especialmente al analizar el dato por secciones censales. En zonas de alta demanda, como el centro de Málaga, algunas áreas de Sevilla, el centro de Madrid o los principales núcleos turísticos de Canarias, las viviendas turísticas tienen una presencia más destacada sobre el total, mientras que algunos municipios rurales registran porcentajes elevados por contar con un parque residencial más reducido.

Para ver esa distribución con más precisión, el siguiente mapa permite consultar el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total censado en cada sección y observar cómo se reparte la vivienda vacacional dentro de las ciudades, barrio a barrio, y a nivel provincial.

COMUNIDADES CON MÁS PISOS TURÍSTICOS EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE VIVIENDAS

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de viviendas turísticas, con un total de 90.649 (un 5,7% menos que en el ejercicio anterior), seguida de Cataluña (51.305 viviendas turísticas, con un recorte del 9,8%), Comunidad Valenciana (51.268 viviendas, con un desplome del 18,9%), Canarias (48.356 viviendas, un 4,6% menos) y Baleares (21.304 viviendas, un 12,5% menos).

En esta línea, casi todas las comunidades han registrado recortes en viviendas turísticas, salvo La Rioja, que cuenta con 1.371 viviendas de este tipo, un 0,8% más.

Los mayores desplomes corresponden a la Comunidad de Madrid, que cuenta con 13.431 viviendas turísticas, un 27,6% menos, seguida de Murcia (6.382 viviendas, un 19,6% menos) y la ya mencionada Comunidad Valenciana.

Si se tiene en cuenta el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas, la mayor concentración de este tipo de pisos se encuentra en Las Palmas con el 4,9% del total de viviendas, seguido de Málaga (4,5%), Girona (4,1%), Santa Cruz de Tenerife (3,97%) e Islas Baleares (3,27%).

Por encima del 2% le siguen Alicante (2,38%), Cádiz (2,33%) y Tarragona (2,14%). En el caso de las grandes provincias como Madrid, Barcelona y Valencia, el porcentaje de viviendas sobre el total censadas es del 0,45%, 0,61% y 0,81%, respectivamente.

MÁLAGA, ALICANTE Y LAS PALMAS, LAS PROVINCIAS CON MÁS PISOS TURÍSTICOS

Málaga es la provincia con mayor número de viviendas turísticas con 45.176, un 6,7% menos en relación con el anterior ejercicio, seguida de Alicante (32.148 viviendas y un desplome del 20,2%), Las Palmas (26.998 viviendas, un 0,1% menos), Santa Cruz del Tenerife (21.358 viviendas y un descenso del 9,7%), Islas Baleares (21.304 viviendas y un recorte del 12,5%) y Girona (20.821 viviendas, un 9,5% menos).

En el caso de las principales provincias también hay recortes. En Madrid, se registraron 13.431 viviendas turísticas con un desplome del 27,6%, el mayor registrado. En Barcelona se contaron 15.905 viviendas, un 12,2% menos y en Valencia, 12.130 pisos, un 20,5% menos.

En esta línea, si el foco se pone en ciudades, Madrid lidera en el número de pisos turísticos (10.836), seguida de Málaga (8.288), Barcelona (8.231), Marbella (6.987), Sevilla (6.937) y Valencia (5.393).

En este contexto, según el informe 'El impacto de las viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad de Madrid', presentado por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), una de cada diez viviendas principales del distrito Centro de Madrid, el 10,36% del total, se utiliza ya como vivienda turística. En este informe se destaca que el centro concentra casi la mitad de la oferta y se alerta de que este fenómeno se extienda hacia el resto de la almendra central y barrios periféricos bien comunicados.

¿POR QUÉ HAY DÉFICIT DE VIVIENDAS EN ESPAÑA?

El Gobierno ha tomado medidas para reducir las viviendas turísticas y priorizar su uso residencial, como el registro único obligatorio, la capacidad de las comunidades de vecinos para limitar este uso y una limpieza de anuncios ilegales, lo que contribuye a la reducción de este tipo de pisos.

Por su parte, el Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se ha generado un déficit acumulado cercano a las 750.000 viviendas como consecuencia de que la creación de hogares ha superado la construcción residencial.

El Banco de España advierte de que los problemas de acceso a la vivienda responden principalmente a restricciones estructurales de oferta y reclama políticas coordinadas entre las distintas administraciones para incrementar el parque residencial y facilitar el acceso a la vivienda.

Asimismo, la entidad señala que los problemas de acceso a la vivienda se concentran especialmente en las grandes áreas urbanas y entre los colectivos con menores ingresos, particularmente los jóvenes y la población de origen extranjero.

Entre los factores que limitan la construcción de nuevas viviendas, el informe identifica la escasez de suelo edificable, la lentitud en la ejecución de desarrollos urbanísticos y las limitaciones en la gestión de la planificación urbanística. A ello se suman factores propios del sector, como la disminución de la productividad, el reducido tamaño empresarial, la falta de mano de obra y la contención de la rentabilidad en la construcción y promoción residencial.

El organismo también apunta que las compras de viviendas por parte de no residentes y el uso turístico de los inmuebles reducen el stock disponible para uso residencial en determinadas zonas, especialmente en la costa mediterránea, las islas y los principales destinos turísticos urbanos.

¿CÓMO AFECTAN LOS PISOS TURÍSTICOS EN EL SECTOR DEL TURISMO?

Los apartamentos turísticos concentraron el 52,1% de las pernoctaciones extrahoteleras en España durante 2025 y se consolidan como la opción preferida de esta modalidad frente a campings, alojamientos rurales y albergues, según un informe de la gestora GuestReady basado en datos oficiales y sectoriales.

El estudio señala que el mercado se divide por las necesidades del viajero: el hotel retiene el turismo de negocios, urbano, de lujo y corta estancia (el 71,5% del total reglado por el INE con 366,7 millones de pernoctaciones), mientras que el apartamento destaca en grupos, familias y estancias largas que buscan espacio y flexibilidad.