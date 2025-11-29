Éxito de convocatoria para vacunación de gripe sin cita para grupos recomendados

Colas en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza este sábado 29 de noviembre en la convocatoria de vacuna sin cita previa para los grupos recomendados. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ciudadanía ha vuelto a responder a la convocatoria de vacunación sin cita para grupos recomendados que se celebra durante este sábado en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza con cuatro puntos de vacunación de gripe y covid. Desde las 9.00 horas las colas se han sucedido en los pasillos del centro hospitalario con personas de todas las edades que aguardaban su turno para recibir el pinchazo protector.

Cuatro equipos de profesionales de Enfermería están administrando simultáneamente la vacuna a los ciudadanos que se acercan a los espacios que se ha habilitado para ello en el céntrico hospital zaragozano, en horario de 9.00 horas a 19.00 horas.

La vacunación está indicada a la población que pertenece a los grupos recomendados donde se incluyen los niños de 6 meses a 8 años, mayores de 60 años, fumadores y todas aquellas personas de menos de 60 años que presentan un alto riesgo de complicaciones derivadas de la gripe.

También se ha administrado la vacuna covid a aquellas personas mayores de 70 años o pacientes de riesgo.

Numerosos ciudadanos de todas las edades se han acercado a este punto hoy desde primera hora de la mañana. Una quincena de profesionales están atendiendo a la población a lo largo de todo el día.

La Comunidad Autónoma de Aragón ha superado el umbral epidémico de gripe, con una incidencia de 63,4 casos cada 100.000 habitantes en la semana del 17 al 23 de noviembre, frente a 40,63 casos en la semana anterior, del 10 al 16 de noviembre. El umbral epidémico está fijado en 59,64 casos cada 100.000 habitantes.

La provincia de Zaragoza es la que ha experimentado un ascenso más importante de casos de gripe, con una incidencia de 76,1 casos cada 100.000 habitantes, mientras que las provincias de Huesca y Teruel todavía están lejos de alcanzar el umbral epidémico, con 28,9 y 30,7 casos cada 100.000 habitantes, respectivamente.

La habilitación de puntos extraordinarios de vacunación sin cita ya se realizó el año pasado para facilitar la accesibilidad a vacunarse de los ciudadanos a los que se les recomienda esta medida preventiva, la mejor para evitar el contagio de la gripe y su transmisión.

GRUPOS RECOMENDADOS

Entre los grupos de población a los que se recomienda la vacunación de la gripe se encuentran, además de los mayores de 60 años y los niños hasta cumplir los 8 años, y los grupos de riesgos por otras patologías que padezcan, las embarazadas en cualquier trimestre de gestación y mujeres durante el puerperio (hasta los 6 meses tras el parto y que no se hayan vacunado durante el embarazo); trabajadores de centros sanitarios y sociosanitarios; personal de guarderías y centros de educación infantil (hasta los 6 años).

También aquellas personas que trabajan en servicios públicos esenciales, con especial énfasis en los subgrupos de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con dependencia nacional, autonómica o local; Bomberos; Servicios de protección civil o personas con exposición laboral directa a animales o a sus secreciones en granjas o explotaciones avícolas, porcinas o de visones o a fauna silvestre (aves, jabalíes o mustélidos), como ganaderos, veterinarios, trabajadores de granjas, cazadores, ornitólogos, agentes de medioambiente o personal de zoológicos, entre otros grupos.

Para la campaña de gripe de este año, Aragón ha adquirido un total de 419.000 dosis por valor de 3,8 millones de euros.