Una experta en derechos humanos analiza el estado de la libertad religiosa en un encuentro con alumnos de la USJ

La profesora Marcela Szymanski, experta en derechos humanos y libertad religiosa, han mantenido un encuentro con alumnos de la Universidad San Jorge. - UNIVERSIDAD SAN JORGE

VILLANUEVA DE GÁLLEGO (ZARAGOZA), 28 (EUROPA PRESS)

La profesora Marcela Szymanski, experta en derechos humanos y libertad religiosa, ha expuesto esta mañana en un encuentro con alumnos de la Universidad San Jorge algunas de las conclusiones más destacadas del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo, elaborado por la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), que alerta de graves violaciones a este derecho en numerosos países.

Szymanski ha ofrecido a los estudiantes y profesores de la USJ una visión global sobre el estado actual de la libertad religiosa que muestra que "profesar una fe puede implicar discriminación, persecución e incluso la muerte en algunos países". El informe subraya que este derecho fundamental constituye uno de los cimientos de las libertades individuales, y que su vulneración afecta a creyentes de todas las religiones sin distinción.

Durante la sesión, celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, la profesora ha subrayado que la libertad religiosa está reconocida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ha recordado que su ejercicio "no debe ser un privilegio ni una concesión de los gobiernos".

Además, ha alertado de la "fragilidad" de este derecho, que da lugar a una persecución que empieza poco a poco y que cada vez va sumando restricciones, "como un tejado al que de forma continua le vas quitando las tejas".

Por otra parte, durante su exposición ha compartido los principales datos e indicadores que muestran que "el autoritarismo es la mayor amenaza" y que "las guerras fulminan la libertad religiosa". Además, ha señalado otras causas que motivan la "asfixia" a este derecho, como el terrorismo, el nacionalismo etnorreligioso, el crimen organizado y los desplazamientos masivos por persecución religiosa, entre otros.

Informe de Libertad Religiosa en el Mundo

El Informe de Libertad Religiosa en el Mundo es el único estudio de su tipo elaborado por una organización no gubernamental. Evalúa la situación en 196 países y se apoya en el trabajo de expertos independientes y equipos de investigación de universidades y centros de estudios de distintos continentes, que analizan país por país el grado de respeto a este derecho.

Desde hace 25 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada impulsa la elaboración de este informe con el objetivo de mantener el debate sobre la libertad religiosa en el ámbito público y promover la defensa de este derecho esencial en todas las sociedades.