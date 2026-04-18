Expertos destacan en The Wave Zaragoza la automatización de procesos como paso previo a escalar la IA en organizaciones

Ponencia de Lía Benegas en The Wave Zaragoza - NEBO COMUNICACIÓN

ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Expertos en tecnología han destacado en The Wave 2026 la utilidad de la automatización de procesos (BPA software) como paso previo y entorno necesario para que la inteligencia artificial (IA) opere de forma precisa, escalable y alineada con los procesos empresariales.

La automatización de procesos habilita a estructurar y estandarizar la información, lo que facilita la implementación de IA en las organizaciones al disponer de datos interoperables y fiables que facilitan el análisis.

Asimismo, reduce la variabilidad operativa con la unificación de criterios de ejecución y la reducción de errores humanos, lo que contribuye a un entrenamiento y aplicación de modelos de IA más eficaces.

Estas son algunas de las conclusiones que la Country Manager Solution Advisor de AuraQuantic, Lía Benegas, ha expuesto en su intervención en la zona Expo Horizon en The Wave 2026, congreso tecnológico celebrado en el Palacio de Congresos de Zaragoza, que se consolida como uno de los más relevantes del sur de Europa y un referente en innovación empresarial.

En este espacio, la compañía AuraQuantic ha contado, además, con un stand en el que ha mostrado la plataforma de software que comercializa basada en tecnología de automatización de procesos No Code o sin código, potenciada con IA.

PROCESOS ÁGILES BASADOS EN INFORMACIÓN PRECISA

Bajo el título 'Automatización de procesos impulsada por IA para construir una empresa más inteligente', Lía Benegas ha subrayado también otra de las ventajas de la automatización de procesos como la generación de datos trazables y de calidad, lo que se traduce en modelos de IA entrenados con datos reales y contextualizados.

De la misma forma, ha señalado la importancia de la integración de sistemas y la eliminación de los silos de información, un aspecto que beneficia a la IA al proporcionar una visión completa de los procesos empresariales.

Junto a ello, la incorporación de IA dentro de los procesos empresariales permite integrarla en la operativa del negocio, en lugar de mantenerla como un elemento aislado.

En ese sentido, también ha destacado que "la combinación de automatización de procesos e inteligencia artificial da como resultado procesos ágiles basados en información precisa".

HABILITAR A LOS EQUIPOS HUMANOS

La compañía desarrolladora de software AuraQuantic ha contado, además, con la participación de su Country Manager Solution Advisor, Enrique Bermudo, quien, en su sesión, ha destacado cómo la automatización de procesos con tecnología No Code habilita a los equipos humanos a optimizar operaciones y obtener resultados medibles, en términos de eficiencia y retorno de inversión.

Bajo el título 'Automatización No Code: menos errores, más resultados medibles', Enrique Bermudo ha explicado en la zona Lunar Lab de The Wave 2026, cómo las empresas buscan reducir costes y mejorar la productividad sin aumentar la complejidad tecnológica.

En su intervención, Enrique Bermudo ha explicado cómo la automatización con No Code "es el resultado de combinar la automatización de procesos y el diseño sin código, y se ha convertido en una palanca para que las organizaciones reduzcan costes operativos, protejan los márgenes empresariales, se adapten con agilidad a las normativas, aumenten la productividad sin incrementar recursos, mejoren la competitividad en entornos inestables, optimicen la experiencia del cliente y orienten a los equipos hacia tareas de alto valor".

Tal y como ha subrayado, las organizaciones atraviesan un momento de cambio que implica dejar atrás los desarrollos técnicos, en favor de soluciones diseñadas con enfoque en la inmediatez.

De esta forma, se logra el empoderamiento organizacional, reduciendo la dependencia de los equipos de TI; los procesos rígidos son sustituidos por flujos de trabajo adaptables; las implementaciones costosas dan paso a la innovación ágil y accesible; y, en lugar de automatizar tareas aisladas, se orquestan procesos desde una perspectiva integral mediante automatización de procesos sin código.

AuraQuantic es la compañía desarrolladora del software de nombre homónimo, referente en la automatización de procesos empresariales (BPA) que integra tecnologías No-Code, Low- Code e Inteligencia Artificial.

Fundada en 2002 por el el ingeniero Juan José Trilles, la compañía ofrece soluciones tecnológicas con alto valor estratégico para la automatización y orquestación de procesos integrando equipos humanos, sistemas y tecnologías.

Además, habilita el diseño de aplicaciones empresariales personalizadas, sin necesidad de programación. En la actualidad, AuraQuantic tiene una plantilla de más de 120 empleados, cuenta con sedes en Miami (EEUU), España y Costa Rica, y tiene presencia en más de 50 países de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oriente Medio.

En 2025, la compañía registró un crecimiento de dos dígitos en su cuota de mercado y se apoya en una red de más de 2.000 consultores certificados y 100 socios estratégicos para expandir su base de usuarios finales que supera los 10 millones.