Francia y Reino Unido anuncian una misión que "acompañe y proteja" a buques mercantes en Ormuz

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibe al primer ministro británico, Keir Starmer, en el Palacio del Elíseo en París. - Europa Press/Contacto/Michael Baucher

MADRID, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, han anunciado este viernes la puesta en marcha de una misión naval con carácter "neutral" que "acompañe y proteja" a los buques mercantes que transiten por el golfo Pérsico, en medio del proceso diplomático de una serie de aliados para contribuir a la libre navegación por el paso de Ormuz.

Tras una reunión organizada por Macron en el Palacio del Elíseo que ha reunido a casi 50 líderes mundiales, la mayoría por videoconferencia, para tratar la crisis en Ormuz, el presidente galo ha anunciado la puesta en marcha de esta operación naval coincidiendo precisamente con la reapertura a la navegación de buques mercantes anunciada por Irán, y que Estados Unidos ha saludado, pese a que ha señalado que mantendrá su cierre perimetral hasta que se logre un acuerdo con Teherán para el fin de la guerra.

"Reforzaremos y aceleraremos el trabajo de planificación que ya hemos iniciado, coordinado con Reino Unido, para permitir la implementación de una misión neutral, claramente distinta de una misión beligerante, con el fin de acompañar y proteger a los buques mercantes que transiten por el Golfo", ha declarado el presidente francés, quien ha señalado que una próxima reunión de planificación en Londres avanzará en la estructura de la misión.

Macron ha incidido en que este trabajo irá acompañado "de trabajo diplomático y de coordinación" tanto con Reino Unido y los socios interesados en participar como con las partes estadounidense e israelí.

En la misma línea, el primer ministro británico, Keir Starmer, ha confirmado la intención de lanzar una misión "multinacional" liderada por Londres y París con el objetivo de "proteger la libertad de navegación en cuanto las condiciones lo permitan".

"Será una misión estrictamente pacífica y defensiva, destinada a tranquilizar a los intereses comerciales y apoyar las operaciones de desminado. Invitamos a todas las naciones con interés en el libre flujo del comercio global a unirse. Algunas ya han indicado su disposición a contribuir", ha explicado, sin concretar exactamente qué naciones aportarán medios militares aunque sí ha apuntado que hay una decena de países dispuestos a ello.

Así las cosas, el líder laborista ha subrayado que la reapertura del estrecho de Ormuz es una "necesidad y responsabilidad global". "Debemos actuar para que la energía y el comercio mundiales vuelvan a fluir libremente y así reducir los precios para los trabajadores", ha señalado.

REAPERTURA EN ORMUZ AVANZA LA VÍA DIPLOMÁTICA

Respecto a la situación en plena evolución en Ormuz, donde Teherán ha indicado este viernes que el paso está "completamente abierto" a los buques mercantes, Macron ha mostrado cautela aunque ha insistido en que unido al alto el fuego es un elemento en "la buena dirección" y que hace avanzar la situación "por la vía diplomática".

"Todo esto hace avanzar la situación por la vía diplomática, y la iniciativa que todos hemos tomado conjuntamente es aún más legítima porque es lo que permitirá consolidar estos anuncios a corto plazo y, sobre todo, darles una posibilidad de perdurar a largo plazo", ha asegurado sobre la utilidad de la misión anunciada por Francia y Reino Unido.

KALLAS SE ABRE A REFORZAR LA MISIÓN ASPIDES

Por su parte, la Alta Representante de la Unión Europa para Política Exterior, Kaja Kallas, que ha participado en la cita de París, ha insistido en reforzar la misión naval de la UE en el mar Rojo 'Aspides' para proteger el transporte marítimo "en toda la región", incluyendo el estrecho de Ormuz, después de que los ministros de Exteriores de los Veintisiete rechazaran modificar el mandato de la operación el pasado mes de marzo.

La jefa de la diplomacia europea ha recuperado esta idea después de asistir telemáticamente a la reunión sobre el bloqueo en el estrecho de Ormuz organizada por Macron y Starmer, todo pese a que su propuesta no obtuvo el visto bueno en el último Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) celebrado en Bruselas.

"La misión naval 'Aspides' de la UE ya está operando en el mar Rojo y puede fortalecerse rápidamente para proteger el transporte marítimo en toda la región. Esto podría ser la forma más rápida de brindar apoyo", ha indicado Kallas, después de defender que Europa "desempeñará su parte" en la restauración del "flujo libre de energía y comercio" en Ormuz, una vez que se consolide un alto el fuego.

Según ha recordado la dirigente estonia, bajo el Derecho Internacional "el tránsito por vías marítimas como el estrecho de Ormuz debe permanecer abierto y libre de cargo". "Esto es lo que los líderes han dejado claro en su llamada a la reapertura del Estrecho hoy", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

También ha rechazado "cualquier plan de pago por paso", como ha propuesto Irán, alegando que establecería "un precedente peligroso para las rutas marítimas globales". "Irán debe abandonar cualquier plan para imponer tasas de tránsito", ha aseverado.