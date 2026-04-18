Lo estás haciendo mal: cómo cortar un ajo para que tenga más sabor - SAHAND BABALI - UNSPLASH

MADRID 18 (EUROPA PRESS)

Uno de los grandes aliados de la cocina son los dientes de ajo. Añaden un toque de profundidad a los platos, son versátiles y se pueden picar en tamaños muy pequeños para que sean prácticamente imperceptibles en algunas recetas. Pero, ¿qué pasa cuando el ajo no sabe a nada?

Algunas personas se encuentran con que han añadido la cantidad aconsejada de ajo a su plato, pero el sabor es apenas perceptible. Además de provocar un consumo elevado de ajo, puede hacer difícil calcular cuándo hay un exceso o una falta de este ingrediente. Sin embargo, el culpable puede ser algo inesperado: cómo se ha cortado.

LA IMPORTANCIA DEL CORTE

El chef David Guibert, conocido en redes sociales como Davidguibertchef, asegura que cortar un ajo como los cocineros profesionales puede resolver la falta de sabor en las recetas. Por ello, desaconseja cortar en rodajas gruesas desde la punta, ya que no permiten que se saque el mejor partido del sabor del ajo.

El primer tipo de corte recomendado por el chef es el más fácil, y consiste en darle un golpe seco al diente para que se abra. Aunque este tipo de tratamiento es idóneo para añadir ajo a salsas y conservas, también se puede dorar en una sartén con aceite y guardarlo para dar un toque de sabor a las recetas.

El segundo es un corte clásico, en el que se parte el ajo en finas rodajas con un cuchillo afilado. El chef recomienda quitar la base para poder apoyar los dedos sobre él y cortar con más eficiencia. Este corte es idóneo para hacer un refrito con ajo para carnes y pescados o incluso como un condimento para las patatas fritas.

El tercer tipo de corte requiere más técnica y un cuchillo especialmente afilado. El ajo se corta en finas lonchas, pero no se termina el corte para asegurar que el ajo sigue unido en un extremo. Después, se parte el centro del diente y los lados, pero no se corta hasta el final para crear una especie de cuadrícula que sigue unida por un lado.

Finalmente, este se sujeta con los dedos y se corta para crear pequeños cubos de ajo. Guibert aconseja utilizar este tipo de corte en crudo para las ensaladas o las salsas, como la mayonesa.

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¿POR QUÉ IMPORTA CÓMO SE CORTA?

Al partir un ajo, ciertos cortes no dañan lo suficiente las células internas, por lo que no liberan tanto sabor. Cuando estas se rompen, se genera alicina -responsable del aroma y picor del ajo-; los cortes recomendados por el chef dañan suficiente las células para crear un sabor más intenso.

Por ello, diferentes niveles de liberación de alicina son aptos para cada tipo de receta. Algunas elaboraciones, como el alioli, requieren picados finos o ajo machacado, ya que se busca crear un sabor fuerte de ajo.