Expertos de España y Portugal en compatibilidad electromagnética se reúnen en el ITA

ZARAGOZA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Del 18 al 20 de noviembre de 2025, el Instituto Tecnológico de Aragón ITA acogerá la octava edición de las Jornadas Españolas de Compatibilidad Electromagnética (EMC), que este año tendrán un carácter internacional al celebrarse por primera vez junto a Portugal.

Este evento marca el primer encuentro hispano-luso de expertos en EMC del ámbito académico y empresarial, y posiciona a Zaragoza como epicentro de la innovación tecnológica en este campo.

La EMC garantiza que los dispositivos electrónicos --desde un coche eléctrico hasta un avión, pasando por una lavadora o un móvil-- funcionen correctamente sin interferir entre ellos. Sin esta disciplina, nuestros aparatos podrían fallar, apagarse o generar interferencias peligrosas. Por eso, antes de que cualquier producto llegue al mercado, debe pasar estrictos ensayos que aseguren su fiabilidad en entornos reales.

El ITA cuenta con una cámara semianecoica, un equipamiento singular donde se realizan estas pruebas en condiciones controladas para garantizar que los equipos cumplen con las normas de marcado CE y los estándares internacionales de compatibilidad electromagnética.

Durante las jornadas se presentarán los últimos avances tecnológicos y científicos en este ámbito, promoviendo la transferencia de conocimiento entre centros de investigación, universidades y empresas. Además, habrá una zona de exposición donde compañías especializadas en instrumentación, software y servicios mostrarán sus soluciones más punteras.

Este congreso es también un reencuentro con la historia del ITA: la primera edición de estas jornadas se celebró en Zaragoza en 2015. Desde entonces, ciudades como Granada, Barcelona, Pamplona, Valencia y Sevilla han acogido este evento, que ha crecido en relevancia con cada edición.

El desarrollo seguro y eficiente de sectores estratégicos como la automoción, la aeronáutica, el ferroviario o el aeroespacial depende directamente de la compatibilidad electromagnética. Por eso, estas jornadas no son solo un foro especializado, sino un paso importante hacia una sociedad tecnológica más fiable y conectada.

Asistirán profesionales de distintos sectores industriales y académicos, tanto de España como de Portugal, reafirmando la colaboración internacional en torno a uno de los grandes desafíos tecnológicos de nuestro tiempo. Más información acerca de estas jornadas en este enlace https://www.jornadasemc.es/