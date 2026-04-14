La exposición de Aspanoa reúne 103 obras en el Pablo Serrano para impulsar la nueva UCI pediátrica de Aragón

La muestra colectiva contra el cáncer infantil se podrá visitar hasta el 23 de abril con precios que oscilan entre los 90 y los 1.900 euros. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sala del IAACC Pablo Serrano de Zaragoza acoge hasta el próximo 23 de abril la 31ª edición de la exposición y venta de arte contemporáneo organizada por Aspanoa, una de las iniciativas culturales y solidarias más consolidadas de Aragón. La muestra reúne 103 obras donadas de forma altruista por artistas y galeristas, con un objetivo claro: mejorar la atención sanitaria de los niños con cáncer y otras patologías a través de la humanización de la nueva UCI pediátrica del Hospital Universitario Miguel Servet.

El acto de inauguración ha contado con la participación del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; el vicepresidente primero de las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma; y el director general de cultura Pedro Olloqui, junto a representantes sanitarios y de la propia asociación.

CULTURA Y SOLIDARIDAD PARA TRANSFORMAR LA ATENCIÓN SANITARIA

La exposición, que incluye pintura, escultura, fotografía, diseño gráfico y cómic, ofrece piezas con precios que oscilan entre los 90 y los 1.900 euros. Cada una de ellas, tal y como ha subrayado el presidente de Aspanoa, Gabriel Tirado, representa "mucho más que arte": es "apoyo, esperanza y compromiso" con los menores enfermos y sus familias.

El máximo responsable de la asociación ha recordado que Aspanoa, creada por padres y madres afectados, centra su labor en aocmpañar a los niños con cáncer en Aragón, apoyar a sus familias y financiar la investigación oncológica infantil. En ese contexto, la exposición adquiere un valor añadido al vincular directamente la cultura con la mejora de la asistencia sanitaria.

En esta edición, toda la recaudación se destinará a la nueva UCI pediátrica del Hospital Miguel Servet de Zaragoza, actualmente en construcción. En concreto, Aspanoa financiará la adquisición de sistemas de monitorización de última generación que se instalarán en todas las camas de la unidad. Estos equipos, inalámbricos, permitirán reducir la presencia de cables, mejorar la seguridad y facilitar el movimiento de los menores, incluso posibilitando que puedan estar en brazos de sus padres durante el ingreso.

Tirado ha incidido en que detrás de estos avances tecnológicos "hay mucho más que técnica", suponen "confort, calidad asistencial y humanidad" en uno de los momentos más delicados para los pacientes y sus familias.

LA CULTURA COMO MOTOR DE CAMBIO SOCIAL

Durante la inauguración, el director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha puesto en valor el papel de Aspanoa como agente dinamizador de la sociedad aragonesa y ha resaltado la importancia de la cultura como herramienta de transformación.

"Aspanoa es un ejemplo de compromiso colectivo que no solo mejora la vida de las personas más vulnerables, sino que nos hace mejores como sociedad", ha afirmado. En su intervención, ha defendido que la cultura no debe entenderse únicamente como un elemento estético, sino como un instrumento de progreso y cohesión social.

Olloqui ha destacado que iniciativas como esta exposición permiten "construir un Aragón mejor" al conectar el ámbito cultural con causas sociales y sanitarias. Asimismo, ha insistido en el papel del IAACC Pablo Serrano como espacio abierto, dinámico y cada vez más demandado por la ciudadanía, hasta el punto de prever que el centro duplicará sus visitantes a lo largo de este año.

COMPROMISO INSTITUCIONAL Y MEJORA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Por su parte, el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón en funciones, José Luis Bancalero, ha incidido en el valor de esta iniciativa como ejemplo de colaboración entre sociedad civil e instituciones públicas. "Esta exposición demuestra cómo el arte puede convertirse en una herramienta real de ayuda", ha señalado.

Bancalero ha recordado que la nueva UCI pediátrica del Hospital Miguel Servet es un proyecto estratégico del Gobierno de Aragón, destinado a mejorar la atención de los menores en situaciones críticas. Según ha explicado, las obras avanzan conforme a lo previsto y se espera que la unidad pueda entrar en funcionamiento tras el verano.

El titular de Sanidad ha afirmado que esta infraestructura no solo atenderá a pacientes oncológicos, sino a todos los niños que requieran cuidados intensivos en Aragón, reforzando así la calidad y la capacidad del sistema sanitario público. En este sentido, ha apostillado que la atención no depende únicamente de la tecnología, sino también del acompañamiento, la cercanía y la dedicación de los profesionales.

"Aspanoa realiza una labor imprescindible, acompañando a las familias en momentos muy difíciles y contribuyendo a mejorar la asistencia sanitaria", ha concluido.

UN PROYECTO COLECTIVO CON IMPACTO REAL

La exposición vuelve a consolidarse como una de las principales citas del arte contemporáneo aragonés, tanto por la calidad de las obras como por su dimensión solidaria. Entre los artistas participantes figuran nombres destacados del panorama artístico, en una muestra que combina diversidad de estilos y accesibilidad para distintos públicos.

El presidente de Aspanoa ha agradecido la implicación de artistas, galeristas, voluntarios y entidades colaboradoras, así como el respaldo del Gobierno de Aragón y otras organizaciones que hacen posible la celebración de la muestra.

También ha dedicado unas palabras de reconocimiento para figuras vinculadas históricamente a la iniciativa, como la artista Pilar Urbano, cuya obra ha sido seleccionada como portada del catálogo de esta edición, y el pintor Domingo Sanz Azcona, recientemente fallecido, que colaboró desde los inicios del proyecto.

Con 38 años de trayectoria, Aspanoa continúa reforzando su papel como referente en la atención a niños con cáncer en Aragón. Solo el pasado año, la asociación atendió a más de 200 menores y a centenares de familiares, además de financiar proyectos de investigación en la comunidad.

La exposición del Pablo Serrano se presenta así no solo como una cita cultural, sino como un ejemplo de cómo el arte, la solidaridad y el compromiso institucional pueden unirse para generar un impacto tangible en la vida de las personas.