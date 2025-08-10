Extinguido el incendio en la empresa de químicos de La Cartuja

ZARAGOZA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han dado por extinguido el incendio declarado en la madrugada del sábado en una nave de la empresa de químicos industriales Adiego Hermanos, ubicada en el polígono industrial del barrio rural zaragozano de La Cartuja Baja.

El incendio se declaró en torno a las 02.00 horas del sábado sin causar daños personales, al no haber trabajadores en ese momento, y obligó a confinar de manera preventiva por unas horas a todos los vecinos del barrio rural de La Cartuja al tratarse de una empresa que trabajaba con materiales químicos, como nitratos de sodio y potasio y ácido fluorhídrico.

Un retén de Bomberos permanecen en el lugar del siniestro para controlar el espacio afectado. El incendio quedó controlado desde primera hora de la mañana, pero se siguió trabajando para gestionar los productos químicos y evitar que se produjeran reacciones y más humo.

En la jornada del sábado, la Policía Local estuvo gestionando los accesos a este polígono industrial para permitir el paso a trabajadores de otras empresas.