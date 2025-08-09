Los Bomberos trabajan para evitar reacciones químicas en la nave incendiada de La Cartuja

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado la pasada madrugada en una nave de la empresa de químicos industriales Adiego Hermanos, ubicada en el polígono industrial del barrio rural zaragozano de La Cartuja Baja, está controlado desde primera hora de la mañana, pero los Bomberos seguirán trabajando durante todo el día para gestionar la situación de los productos químicos que se han podido derramar a causa del fuego para evitar reacciones y que se produzca más humo.

Así lo ha señalado la alcaldesa accidental de Zaragoza y consejera municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, quien ha subrayado que los trabajadores del entorno que han solicitado esta mañana permiso para poder trabajar en otras empresas cercanas han podido acceder.

Gaudes ha destacado que "se ha actuado con gran rapidez" y que "lo más importante es que no hay que lamentar daños personales", aunque la fábrica sí que ha sufrido "daños graves" en una zona concreta, mientras otra parte no se ha quemado.

En todo caso, ha emplazado a esperar a ver cómo se desarrolla el día para poder dar el incendio por extinguido.

El incendio se ha generalizado en la zona de almacenado en la que se encontraban materiales diversos, entre ellos nitrato de potasio y sodio y ácido fluorídico.

Al tratarse de una empresa que trabajaba en este tipo de materiales, se ha confinado de manera preventiva todos los vecinos de este barrio rural de la Cartuja, aunque sin incidencia para ellos porque se ha tratado el confinamiento a altas horas de la noche. El confinamiento se ha levantado poco antes de las 07.00 horas.