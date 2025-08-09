El incendio en una nave de químicos obliga a confinar el barrio rural de La Cartuja (Zaragoza) de madrugada

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio en una nave de la empresa de químicos industriales, ubicada en el polígono industrial de La Cartuja Baja, declarado poco antes de las 02.00 horas y que no ha causado daños personales, al no haber trabajando nadie en ese momento en la planta, ha obligado a confinar en sus viviendas a los vecinos de este barrio rural zaragozano, si bien esta medida preventiva ya ha sido levantada y el fuego está controlado.

El fuego se ha declarado tras la llamada del vigilante de seguridad de la nave a los Bomberos de Zaragoza, que se han desplazado hasta el lugar con cuatro tanques de agua, tanques de NBQ --para abordar situaciones con productos químicos y similares--, una ambulancia y un brazo articulado, ha informado el Ayuntamiento.

El incendio se ha generado en una zona de almacenado en la que se encontraban materiales diversos, como nitratos --potasio y sodio-- y ácido fluorídrico, lo que ha motivado el confinamiento preventivo de la población de La Cartuja.

Con la colaboración de la empresa, se ha confirmado que no existía riesgo para la población a pesar de la presencia de este tipo de productos y, poco antes de las 07.00 horas los bomberos han levantado el confinamiento.

En cuanto al desarrollo de los trabajos, tras evitar la propagación a las naves colindantes y aislar la parte de productos no afectados, se ha controlado el incendio antes de las 05.00 horas.

Durante toda la noche, las labores de extinción han sido supervisadas por la alcaldesa accidental, Tatiana Gaudes y la concejala delegada de Bomberos y Proteccion Civil, Ruth Bravo. Los efectivos desplazados a La Cartuja siguen con mas labores de extinción y control, además de refrescar la zona como es habitual para evitar que vuelva a reavivarse.

En las próximas horas se podrá comenzar a analizar el estado en el que ha quedado la nave e investigar la causa del incendio que aún se desconoce.

Como medida preventiva, se ha cortado momentáneamente la circulación ferroviaria convencional que discurre por la zona, puesto que la vía se encuentra a pocos metros de la nave siniestrada, que ya se ha restablecido. En cuanto al acceso de trabajadores al polígono industrial, se está realizando bajo control de la Policía Local.

En el operativo han participado también la Policía Local de Zaragoza, la Guardia Civil y el servicio de emergencias del 112.