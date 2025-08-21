Extinguido el incendio forestal entre Aragüés del Puerto y Hecho (Huesca)

ARAGÜÉS DEL PUERTO (HUESCA), 19 (EUROPA PRESS)

El incendio forestal declarado durante la madrugada del domingo al lunes entre los términos municipales de Aragüés del Puerto y Valle de Hecho, en la Comarca oscense de la Jacetania, ha quedado extinguido este miércoles a las 20.05 horas.

Así lo han trasladado desde el operativo de lucha contra incendios forestales 'INFOAR' del Gobierno de Aragón, que ha trabajado en la zona de las peñas de Larraz para sofocar el fuego, que hasta el lunes había afectado a unas 15 hectáreas de erizón, pasto y pinar. La causa más probable es un rayo.