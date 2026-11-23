Aspecto del incendio antes de darse por controlado. - INFOAR

ZARAGOZA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal iniciado este domingo por la tarde en el término municipal de Añón de Moncayo (Zaragoza) quedó extinguido minutos antes de la pasada medianoche tras los trabajos desarrollados por el operativo de extinción del Gobierno de Aragón, INFOAR, que este lunes mantiene retenes en tareas de refesco del terreno.

El fuego fue detectado a las 16.16 horas en una ladera de vegetación arbustiva y fuentes del Gobierno de Aragón apuntaron a que su origen, a falta de un estudio más pormenorizado y de la oportuna investigación, pudo estar en "una quema agrícola o ganadera descontrolada".

INFOAR desplegó tres autobombas a las que se sumó una autobomba de los Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. También, una cuadrilla terrestre y una cuadrilla helitransportada integrada por nueve componentes --brigada doble--. La helitransportada trabajó en tierra también.

El fuego quedó estabilizado sobre las 20.00 horas y menos de una hora después se dio por controlado. Las tareas llevadas a cabo a partir de entonces permitieron darlo por extinguido a las 23.50 horas.