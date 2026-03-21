La FABZ condena el asesinato machista de Las Fuentes y convoca una concentración en la plaza de las Aguadoras

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha expresado su condena ante el asesinato ocurrido este sábado en el barrio zaragozano de Las Fuentes y la Comisión de la Mujer de la Asociación Vecinal de las Fuentes ha convocado este sábado una concentración ciudadana en la Plaza de las Aguadoras a las 19.00 horas.

La responsable de la Comisión de Mujer de la FABZ, Olga Sancho, ha mostrado su repulsa ante un nuevo caso de violencia de género: "Desde la Comisión de la Mujer de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, condenamos enérgicamente este asesinato machista. Es una lacra insoportable que estamos sufriendo como sociedad. No son sólo los asesinatos machistas, los asesinatos vicarios son cada vez más frecuentes", ha expresado.

Una representación de la Federación se encontraba en Teruel para participar en la Asamblea anual de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, donde se ha guardado un minuto de silencio en memoria de la víctima.

"Condenamos también a quienes niegan la violencia machista y la violencia vicaria. Negar el problema nos ataca a todas. En el 2026 llevamos 14 mujeres y al menos 3 criaturas asesinadas. Enviamos todo nuestro apoyo a amistades y familiares de la víctima", ha añadido Sancho.

La responsable de la Comisión de Mujer de la FABZ ha declarado que la escalada de casos de agresión machista que se está dando en el conjunto del país es "un hecho penoso", que requiere de una "profunda reflexión" ante la "normalización" que considera se está dando de los distintos tipos de agresiones de género en nuestro día a día y sobre los mecanismos de prevención y protección actuales.

"Es impensable que no solo en el interior de nuestros hogares, sino también a plena luz del día puedan darse este tipo de asesinatos, ha compartido Sancho.

Desde la propia Federación se ha propuesto un comunicado al conjunto de la Confederación Estatal para que sea ratificado por la Asamblea, mostrando una solidaridad estatal a una problemática que, por desgracia, se replica con mayor frecuencia.