La FABZ suspende la Cincomarzada ante las previsiones de lluvia

Archivo - Celebración de una edición anterior de la Cincomarzada en el Parque del Tío Jorge de Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociación de Barrios de Zaragoza (FABZ) ha decidido suspender la celebración de la Cincomarzada y todos los actos programados para este jueves, festivo en la capital aragonesa, ante las previsiones de lluvia.

Tras la última actualización de los modelos meteorológicos para mañana jueves, las previsiones han empeorado significativamente. Según los datos disponibles, la lluvia comenzará en torno a las 12.00 horas y se prolongará de manera continuada hasta después de la finalización prevista de la jornada festiva, que se iba a desarrollar, como ya es tradición, en el Parque del Tío Jorge.

"Somos conscientes de la importancia de esta cita para la ciudad y del esfuerzo organizativo que conlleva. Sin embargo, las condiciones previstas hacen inviable garantizar el correcto desarrollo de la jornada y la seguridad de las personas asistentes", han señalado desde la FABZ en una nota de prensa.

Han añadido que "a pesar de las dificultades que supone la reorganización por motivos de tiempos, permisos y la propia incertidumbre meteorológica, la FABZ ya está en contacto con el Ayuntamiento de Zaragoza para estudiar la posibilidad de trasladar la celebración a una fecha próxima y poder celebrar la Cincomarzada 2026 en las mejores condiciones posibles".