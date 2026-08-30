Fallecen dos personas en un incendio en un bar de Cedrillas (Teruel), que se extendió al edificio

TERUEL 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado a las 17.30 horas en un restaurante de Cedrillas (Teruel) que se ha extendido luego al edificio se ha saldado con dos fallecidos, una mujer de 32 años y una menor de 9; mientras que hay una tercera persona que ha sido evacuada de la primera planta del edificio por una posible intoxicación.

El 112 ha dado el aviso del incendio, que ha comenzado en un bar y se ha extendido al resto del edificio. El fuego ha adquirido potencia pero los bomberos la Diputación Provincial de Teruel (DPT) lo han podido contener y lo han dado por extinguido a las 19.30 horas, ha informado la institución provincial.

Se han movilizado cuatro bomberos, dos oficiales y el jefe de guardia con los vehículos de extinción, incluyendo el vehículo autoescala con conductor y también se ha movilizado al voluntario de la localidad de Alcalá de la Selva.

También han intervenido 4 patrullas de la Guardia Civil, el helicóptero medicalizado y distintos servicios sanitarios, ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en Teruel.

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel está en el lugar a cargo de la investigación, ha precisado la Benemérita.