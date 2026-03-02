Fasamet aplaude la nueva unidad de Salud Aragón contra agresiones a sanitarios

Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca - GOBIERNO DE ARAGÓN

HUESCA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato médico Fasamet ha aplaudido la creación, por parte del Servicio Aragonés de Salud (Salud), de una unidad de referencia destinada a la atención de sanitarios que sufren una agresión externa en el lugar de trabajo, a la que se ha incorporado un psicólogo, que también impartirá formación específica en esta materia.

Además, se ha asignado a todos los sectores sanitarios un profesional guía, cuya función es dar acompañamiento y apoyo al trabajador que haya sido objeto de un acto violento.

A este último aspecto ha hecho especial referencia Laia Omedes, en representación de este sindicato, quien ha indicado que "se trata de hacer un seguimiento y de tener una ayuda, porque muchas veces puede ser una agresión que a nivel personal te afecte menos, pero otras veces se necesita un apoyo e incluso una baja laboral".

"Son situaciones muy complicadas e incómodas y no podemos consentir que nos pasen estas cosas, ni trabajar con miedo, por lo que "todo lo que sea para ayudar y disminuir este tipo de agresiones estamos encantados y lo apoyamos", ha apostillado.

Fasamet ha hecho un llamamiento a los sanitarios a que notifiquen cualquier agresión que sufran en el desempeño de su labor profesional y solicita a la administración todas las medidas de seguridad posibles para evitar que se produzcan este tipo de situaciones.

Omedes ha apuntado que se ha comprobado que las agresiones disminuyen cuando hay medidas disuasorias en los centros de salud y hospitales, como guardias de seguridad, cámaras de seguridad, botones antipánico o geolocalizadores en visitas domiciliarias.

En este punto, el sindicato ha pedido que se den a conocer todas las medidas que existentes en los lugares sanitarios y formación para usarlos.

"Como sindicato, hemos pedido a la administración que nos envíen como mínimo una vez al año todas las medidas de seguridad que hay tanto en hospitales como centros de salud o consultas para saber qué dispositivos hay y dónde y también formación o simulacros para saber cómo se usan", ha expuesto.

El Salud ha registrado, durante el año 2025, un total de 887 agresiones a profesionales del sistema sanitario en sus distintos dispositivos asistenciales. Esta cifra supone un incremento del 11,57 por ciento respecto a 2024, cuando se notificaron 795.

"Se tiene que notificar todas las agresiones, las verbales son las que abundan, y estamos a disposición de los compañeros que necesiten que les acompañemos y pedimos a la administración que ponga todos los medios disponibles para que los compañeros en sus puestos de trabajo no pasen miedo", ha concluido Omedes.