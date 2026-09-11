FCC aboga por el diálogo con los trabajadores de limpieza para evitar la huelga en las fiestas del Pilar

Archivo - Máquina-vehículo de limpieza de calles de Zaragoza - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa prestataria del servicio de limpieza viaria, recogida de basura y puntos limpios de Zaragoza, FCC Medio Ambiente, ha trasladado su interés en mantener el diálogo con los trabajadores para evitar una huelga en las fiestas del Pilar.

FCC Medio Ambiente mantiene activa la negociación con la representación de los trabajadores para buscar "soluciones razonables" que respondan al interés general de los equipos y evitar así, que un conflicto laboral "termine perjudicando a los trabajadores, a la ciudadanía y a una celebración tan importante para Zaragoza como son las fiestas del Pilar".

La empresa concesionaria ha subrayado que su objetivo es "claro" y pasa por seguir prestando un servicio "de calidad" a Zaragoza, "garantizando" unas condiciones laborales "adecuadas" para los profesionales y trabajando para "alcanzar acuerdos desde la responsabilidad y el diálogo".

En este sentido, FCC Medio Ambiente ha trasladado a la ciudadanía y al propio Ayuntamiento su compromiso con la prestación del servicio de limpieza y con sus trabajadores, así como su "voluntad de contribuir" a que las fiestas del Pilar se desarrollen con la "normalidad que merecen todos los zaragozanos y quienes visitan la ciudad durante estas fechas".

IMPACTO SIGNIFICATIVO

La empresa ha recordado que lleva prestando el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del Ayuntamiento de Zaragoza desde hace más de 80 años y ha asegurado que el actual marco contractual establece unas condiciones laborales y económicas "concretas, pactadas por ambas partes que, en distintos aspectos, se sitúan por encima de las condiciones establecidas por el Estatuto de los Trabajadores".

La compañía ha dicho que "respeta plenamente" el derecho de los trabajadores a defender sus legítimos intereses, pero considera que cualquier conflicto "debe abordarse desde el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de acuerdos razonables" que permitan compatibilizar las reivindicaciones de los trabajadores con la continuidad y calidad de un servicio público esencial para la ciudad, siempre dentro de las posibilidades reales del propio contrato.

Por ello, han estimado que una huelga durante las fiestas del Pilar tendría un impacto "especialmente significativo" en Zaragoza, al ser unos días en los que la ciudad recibe a miles de visitantes y concentra una gran cantidad de actividades, eventos y celebraciones.

"El deterioro del servicio de limpieza afectaría directamente a la imagen de Zaragoza, al desarrollo de sus fiestas y, en definitiva, a todos los ciudadanos. Sin olvidar el perjuicio para los propios trabajadores que la secundan, al conllevar la pérdida de la retribución correspondiente a las jornadas no trabajadas", han precisado.