FCC lamenta la dificultad en evitar la huelga de limpieza en Zaragoza por la ausencia de CGT en la negociación

Archivo - Máquina de limpieza viaria en una calle - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

FCC Medio Ambiente ha lamentado la dificultad del proceso de negociación para evitar la huelga de limpieza en las fiestas del Pilar de Zaragoza debido a la "ausencia sistemática de la organización sindical CGT en las reuniones, pese a haber sido convocada en las mismas condiciones que el resto de las organizaciones sindicales y representantes, que sí participan de forma activa con el propósito de alcanzar acuerdos razonables y avanzar en soluciones viables para las partes".

La empresa prestataria del servicio de limpieza urbana y gestión de residuos de Zaragoza ha trasladado su "firme voluntad" de seguir negociando de "buena fe" dentro de la mesa de negociación constituida al efecto con todas las fuerzas sindicales sin exclusión, representada así la totalidad de la plantilla, para buscar soluciones "razonables" y "evitar" que un conflicto laboral pueda afectar a los trabajadores, a la ciudadanía y a una celebración de especial relevancia para Zaragoza como son las fiestas del Pilar.

FCC Medio Ambiente ha reiterado que su prioridad es garantizar la "correcta" prestación del servicio de limpieza y "respetar" el marco contractual vigente, que recoge unas condiciones laborales y económicas acordadas entre las partes y que, en numerosos aspectos, se sitúan "por encima" de las condiciones establecidas por el Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, la compañía ha considerado que determinadas actuaciones y manifestaciones realizadas por CGT "evidencian un planteamiento que trasciende el ámbito estrictamente laboral de la negociación colectiva y que se orienta hacia el debate sobre el modelo de gestión del servicio".

Esta circunstancia, ha asegurado FCC, "dificulta" el avance de las negociaciones en el marco de los objetivos propios de la mesa constituida para la renovación del convenio.

Asimismo, han querido dejar constancia de que la convocatoria de huelga ha sido promovida por dos de las siete organizaciones sindicales con representación en la plantilla, las cuales, además, "no ostentan la mayoría ni en el órgano de representación de los trabajadores, ni en la mesa de negociación del convenio colectivo".