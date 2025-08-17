La Federación Aragonesa de Montaña organiza un curso de formación de monitores de marcha nórdica en Huesca

HUESCA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Aragonesa de Montaña (FAM) organiza un curso de formación de monitores de marcha nórdica --Nordic Walking-- en Huesca a finales de septiembre. La obtención del título permitirá impartir esta práctica deportiva con acreditación de la Escuela Aragonesa de Montañismo (EAM).

Se ha establecido un mínimo de 8 deportistas y un máximo de 15 para celebrar el curso. Si las solicitudes que cumplen todos los requisitos mínimos supera el número ofertado de plazas, se realizará una selección atendiendo a varios criterios, por orden de relevancia.

Así, si el número de clubes que presentan candidatos es superior al número de plazas, se seleccionarán los clubes participantes --tantos como plazas se oferten--, en reunión de la Comisión Directiva de la EAM. En esta evaluación se atenderá a criterios de equilibrio territorial y número de federados.

De cada club seleccionado sólo asistirá un participante en este caso, que se elegirá de entre los candidatas presentados por el club atendiendo a los datos de su currículum deportivo. En caso de igualdad de currículum, tendrán prioridad los que tengan cursado el Bloque de Formación General.

Si el número de clubes que presentan candidatos es inferior al número de plazas, cada club automáticamente tiene asignada una plaza y será la Comisión Directiva de la EAM, en este caso, quien asigne la segunda o sucesivas plazas.

Esta selección atenderá a criterios de actividades de formación y promoción desarrollada por el club y relacionada con esta materia; tendrán prioridad los candidatos que tengan realizado el Bloque de Formación General.

A todos los y las candidatas se les comunicará por correo electrónico si han obtenido o no plaza en el curso; además se dispondrá de la lista de personas seleccionadas y no seleccionadas en la web de la FAM. Posteriormente, se abrirá el periodo de pago de matrícula previo al inicio del curso.

FECHAS Y UBICACIÓN DE REALIZACIÓN DEL CURSO

La fecha de las pruebas de acceso es el 20 de septiembre a las 09.30 horas en Cerro de San Jorge y el punto de encuentro es el aparcamiento del Palacio de Deportes de Huesca.

Las fechas de Curso de Bloque Específico será el 4 y 5 de octubre y 15, 16, 22 y 23 de noviembre de 2025. La ubicación de las pruebas de acceso es en Huesca y la docencia del curso se realizará el 4 y 5 de octubre en Riglos; el 15, 16 de noviembre en Nocito; y el 22 y 23 de noviembre en Alquézar.

El coste total del curso es de 450 euros teniendo los federados FAM una subvención del curso del 60 por ciento de modo que el total del curso es de 180 euros para deportistas FAM.

La preinscripción a las pruebas de acceso al curso se podrá realizar hasta el día 14 de septiembre en la Carpeta del Federado y enviando los anexos de esta convocatoria firmados al correo electrónico 'deportivo@fam.es'.

Los federados en otra comunidad autónoma tienen que enviar un correo con sus datos personales --nombre, DNI, fecha de nacimiento y dirección postal completa-- junto con los anexos cumplimentados y firmados al correo electrónico 'deportivo@fam.es'.

El importe de las pruebas de acceso se abonará por medio de transferencia bancaria al número 'ES72 2085 5239 0903 3005 4248' y poniendo de referencia PPAA MARCHA NORDICA EAM y nombre del alumno. El importe a ingresar son 10 euros para federados FAM; y 50 euros para federados en otra comunidad autónoma.

Una vez superadas las pruebas de acceso y confirmada la inscripción el importe del curso se abonará por medio de transferencia bancaria al número 'ES72 2085 5239 0903 3005 4248' con la referencia MARCHA NORDICA EAM y nombre del alumno. El importe a ingresar son 170 euros los federados FAM; y 400 euros los federados en otra comunidad autónoma.

El coste del curso incluye el profesorado y material colectivo de formación, pero no incluye alojamiento, manutención, transportes ni nada de lo no especificado.

REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS ALUMNOS

Para poder participar hay que tener la tarjeta FAM 2025, modalidad 2 M o superior u otra licencia deportiva de una federación de montañismo con cobertura de marcha nórdica en Aragón.

Hay que ser mayor de edad en el momento de la presentación de la solicitud; presentar el aval del club al que pertenece; superar satisfactoriamente las pruebas de acceso del curso; y firmar los anexos incluidos en esta convocatoria.

PRUEBAS DE ACCESO

Las pruebas a superar el 20 de septiembre, para realizar el bloque específico constan de una primera parte que incluye técnica y coordinación. Hay que realizar los gestos técnicos alternativo, simultaneo y combinarlos en un recorrido de 100 metros; adaptar los gestos técnicos nombrados a diferentes terrenos; subida y bajada.

La segunda parte incluye forma Física y habilidad para lo que se tendrá que recorrer un circuito de entre 500 a 700 metros donde se demostrará una mínima preparación física superando un tiempo estipulado por un abridor --Profesional Titulado que hará el recorrido antes de la prueba--, los aspirantes podrán hacer un 20 por ciento más del tiempo.

En este mismo recorrido se diseñarán zonas donde los aspirantes demostrarán la habilidad --subidas, bajadas, inclinaciones, escalones--.

El criterio de evaluación de la primera parte tendrá en cuenta la alineación de las extremidades con los bastones y el cuerpo desde una visión posterior; la correcta coordinación de brazos, piernas y bastones, clavada de la punta del bastón mínimo en la zona del talón del pie; el correcto ajuste postural dinámico --tobillo, rodilla, cadera, tronco y cabeza-- con ligero desequilibrio postural al marchar. Esta primera parte se considerará superada si el aspirante ha resultado apto en todos los criterios enumerados.

En la segunda parte se evaluará la coordinación de brazos y piernas, y fluidez del movimiento. En subida y bajada la adaptación de la técnica de marcha nórdica y fluidez del movimiento; junto al ajuste postural. Esta segunda parte se considerará superada si el aspirante resulta apto en todos los criterios enumerados.