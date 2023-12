La Federación Internacional de Motociclismo reconoce a MotoStudent con su premio "Trophy for the Future"

ZARAGOZA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La gala anual de premios de la Federación Internacional de Motociclismo, celebrada en Liverpool, ha tenido este año marcado carácter aragonés, con la entrega del prestigioso "Trophy For The Future" al proyecto 'Made in Technopark' de MotoStudent.

El galardón, entregado dentro de la gala de los FIM Awards ha sido recogido por la directora general de Promoción Industrial e Innovación del Gobierno de Aragón, Mar Paños, y el director de Technopark Motorland, Daniel Urquizu. Este premio "es un hito que refuerza la posición del parque como líder en innovación en el ámbito del desarrollo de talento en la industria y el MotorSport", ha indicado el Gobierno de Aragón.

Este evento ha reunido a los exponentes más destacados del deporte y la industria a nivel mundial, y ha servido como escaparate para destacar la excelencia de la Fundación Moto Engineering, respaldada por TechnoPark MotorLand.

A través del denominado "Trophy For The Future", la Federación de Motociclismo ha destacado "su labor sobresaliente con la organización de MotoStudent y su contribución significativa para mejorar la presencia de los jóvenes en ámbitos relacionados con el motociclismo, forjando así el futuro de este apasionante deporte y su industria relacionada".

Mar Paños ha afirmado que el premio "no solo es un reconocimiento al esfuerzo, sino también una celebración del talento, la pasión, dedicación e innovación que impulsa el proyecto MotoStudent en la búsqueda de la excelencia en la educación y el MotorSport".

Asimismo, ha reconocido que MotoStudent "sirve como guía de la innovación en un sector en constante evolución. El certamen promueve las ideas y la investigación de los estudiantes universitarios que se convierten en realidad". Ha incidido en "la responsabilidad que conlleva este reconocimiento: inspirar, orientar y allanar el camino para la próxima generación de visionarios en el ámbito del MotorSport y su industria".

Por su parte Daniel Urquizu, director de Technopark Motorland ha señalado la importancia del galardón, ya que "valida la excelencia e innovación del parque MotorLand a nivel internacional, ensalza el trabajo y consolida la conexión única de nuestro ecosistema, entre empresas, innovación, talento y deporte, en esencia es el agregado de TechnoPark y MotoStudent".

MOTOSTUDENT

La Competición Internacional MotoStudent, promovida por la Fundación Moto Engineering Foundation y TechnoPark MotorLand, con sede en el citado Parque Tecnológico de Alcañiz, es un desafío entre equipos universitarios de todo el mundo en el que los estudiantes tienen la oportunidad de emprender un proyecto real a través de un desafío en el que aplicarán, como futuros profesionales especializados, los conocimientos adquiridos durante sus años de estudio.

Esta cita permite demostrar sus capacidades y marca un punto de referencia en su carrera, como demuestran los distintos estudiantes participantes en ediciones anteriores de MotoStudent, que actualmente trabajan en competiciones como MotoGP, Fórmula1 o WorldSBK, así como en departamentos de desarrollo de las primeras empresas del motor.

También ha dado pie a la creación de start-ups que se han abierto paso en el mercado de la tecnología con éxito. MotoStudent proporciona el ecosistema ideal para su futuro inmediato, un entorno que une a los profesionales destacados en el sector, las industrias pioneras y las competiciones del más alto nivel.

Tras casi 15 años de historia, MotoStudent es una referencia de proyecto que marca e impacta en su territorio, generando así un escaparate mundial para un público objetivo singular, sobre el territorio en el que actúa, y otorgando un diferencial deportivo a MotorLand Aragón, siendo este el escenario de la única carrera mundial de dichas características.

MotoStudent Petrol y MotoStudent Electric, ya no solo la combustión interna de los motores KTM de 250 centímetros cúbicos y 4 Tiempos son los habituales en la pista, sino que MotoStudent Electric, proporciona prototipos cien por cien eléctricos. Por tanto, se trata de un evento alineado con la sostenibilidad y la preocupación por el medioambiente, y proporcionando un trampolín de futuro para los decisores próximos y un excelente banco de ensayos para la tecnología más disruptiva.

FUNDACIÓN MOTO ENGINEERING Y TECHNOPARK MOTORLAND

La Competición MotoStudent está promovida por el Parque Tecnológico TechnoPark MotorLand y la Fundación Moto Engineering Foundation (Fundación MEF), cuyos patronos son el Instituto Aragonés de Fomento, MotorLand Aragón, Dorna, la Asociación Nacional de Empresas del Sector Dos Ruedas (ANESDOR), la Real Federación Motociclista Española, la Federación Aragonesa de Motociclismo, el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales, la Universidad de Zaragoza y la Confederación de Empresarios de Zaragoza (CEZ).