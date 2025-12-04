La Federación de Turismo rural en Aragón (FARATUR) estima una ocupación del 70% para el puente de la Inmaculada

Archivo - Casa rural en Aragón - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Turismo Rural en Aragón (FARATUR) prevé una ocupación del 70% en alojamientos rurales en toda la comunidad autónoma para las fechas del puente de la Constitución y la Inmaculada, desde el 5 hasta el 8 de diciembre.

Depende de los lugares, pero en general se estima "un buen puente para todo el turismo rural en Aragón". Los alojamientos próximos a las pistas de esquí verán un incremento en sus hospedajes debido al inicio de la temporada. "Hay zonas que superan el 80% de ocupación, tal y como se acercan a zonas de esquí", ha explicado la presidenta de FARATUR, Sara Ros.

Los municipios cercanos a actividades o deportes de nieve están superando "entre el 80% y el 85% de ocupación" a día de hoy, tanto en el Pirineo, en Huesca, como en Gúdar-Javalambre, en Teruel. Algunas estaciones abrieron ya la semana pasada y otras lo harán este puente.

Desde FARATUR han destacado que las zonas más demandadas para este puente son Pirineos y Gúdar-Javalambre. En la segunda se va a celebrar, además, los días 6, 7 y 8 de diciembre, 'Fitruf', la feria monográfica de la trufa negra de Sarrión, que ya va por su XXIV edición.

Sin embargo, hay lugares que están "más flojos", como el Valle de Benasque, que se encuentra entre el 60% y el 70% del total. La Comarca del Jiloca es otro ejemplo porque se ha visto afectada por la gripe aviar.

En cuanto a la ocupación, casi todos los huéspedes están reservando tres noches en zonas de esquí. En el resto de lugares, como el Jiloca o la zona de Daroca lo normal son las pernoctaciones de dos noches. El precio medio por persona y noche asciende a los 40 euros.

El perfil de los clientes para estos días suele ser el de turistas nacionales, ya que solo hay puente en el territorio español. Lo más habitual son familias con uno o dos hijos, seguidas de los grupos de amigos. En los últimos años han aparecido dos nuevos tipos de clientes, que se sitúan en tercer y cuarto lugar, las parejas y las personas con mascotas, respectivamente.

Ros ha destacado que cada vez más se están recibiendo a personas que viajan con animales y ha resaltado que Aragón, en general, es un buen destino para venir con ellos, según la valoración de los usuarios.

UN PUENTE CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Mucha gente aprovecha los días libres de esta festividad para ver encendidos de Navidad y visitar mercados navideños. Esta oferta de espectáculos también ayuda a que se pueda incluso alargar la estancia a tres noches para aprovechar y ver más cosas.

En Aragón existen un millar de alojamientos rurales. Un término que engloba a las distintas casas rurales, apartamentos rurales y estudios rurales. Una cifra que se vio "drásticamente afectada" tras la pandemia pero que desde entonces se ha mantenido estable.

Más de la mitad de los que se encuentran en la comunidad están asociados a FARATUR. Desde la Federación, Sara Ros ha comentado que no hay solo alojamientos, sino que agrupan también a empresas de visitas guiadas y de otros servicios turísticos que se ofrecen en el territorio rural, "siempre y cuando estén en pueblos de menos de 5.000 habitantes", ha apostillado, "y que en Aragón son muchos".