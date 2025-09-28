Feijóo ante Azcón en Murcia: "Hay que traer el agua de los sitios donde sobra"

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, aplaude las palabras del líder Alberto Núñez Feijóo, en las que éste sostiene que es razonable llevar agua de los sitios donde sobra una vez que se haya reutilizado y reciclado. - EUROPA PRESS

El PP aragonés subraya que "en Aragón no sobra agua" y se necesita "cada gota" para "garantizar el desarrollo presente y futuro"

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha abordado este domingo en Murcia la cuestión de la política hidráulica nacional dejando claro que es partidario de las transferencias de agua entre territorios: "Hay que traer el agua de los sitios donde sobra", ha defendido en el acto de presentación de la Declaración de la Región de Murcia.

Sin pronunciar en ningún momento la palabra trasvase en el minuto que ha reservado en su discurso para el espinoso asunto que enfrenta desde hace años a Aragón con regiones como la de Murcia, Feijóo ha reivindicado que su partido "habla de agua con sentido, pero no enfrentando, sino planificando".

Por ello, ha abogado por "reutilizar" y "reciclar" el agua en primer lugar. "Y cuando hayamos reutilizado y reciclado el agua al cien por cien, y cuando aún así falte agua, hay que traer el agua de los sitios donde sobra", ha defendido con el presidente aragonés, Jorge Azcón, sentado a su espalda junto al resto de presidentes autonómicos del PP.

Fuentes del PP en Aragón han subrayado que su posición en esta cuestión "es clara y rotunda" desde hace años: "En Aragón no sobra agua. Necesitamos hasta la última gota para garantizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo presente y futuro", han defendido como posicionamiento.

PLAN NACIONAL

Feijóo ha echado mano del Pacto Nacional del Agua, dotado 40.000 millones de euros, "para acabar de una vez con tierras secas que necesitan simplemente el agua de donde sobra en las tierras húmedas". "Eso es un Estado, eso es la solidaridad, eso es un proyecto nacional, eso es unir a la gente y no enfrentarla", ha proclamado.

En esa línea, en el documento firmado de la Declaración de la Región de Murcia, aparece un punto en el que el PP insiste en la necesidad de un Pacto Nacional por el Agua que determine la planificación hídrica "como una política de Estado".

Para ello contempla que las infraestructuras hídricas se concretarán en un capítulo específico del Plan Nacional de Infraestructuras ya que resultan "un pilar irrenunciable de la sostenibilidad y del futuro del medio rural, junto con los avances en las técnicas de regeneración y reutilización del agua".

Los populares consideran que "con visión de Estado, inversión y gestión lograremos agua para toda España y conseguiremos que sea un elemento vertebrador para nuestro país".

Además, en el ámbito de los regadíos, defienden que es necesario seguir apostando por una política de modernización y la aplicación de innovaciones que permiten una reducción energética y huella hídrica.