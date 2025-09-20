Femoga consolida su éxito en una segunda jornada con gran afluencia,subastas al alza y demostraciones de campo

SARIÑENA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La segunda jornada de Femoga ha sido un fiel reflejo de la energía que despide una feria que se mantiene viva y en crecimiento. El recinto ferial de Sariñena ha reunido este sábado a cientos de visitantes, desde familias completas hasta agricultores y ganaderos que han respondido con éxito a las subastas, ponencias, concursos y demostraciones de campo organizadas. El certamen, que comenzó el viernes y se despide este domingo, ha vuelto a convertirse en lugar de encuentro, formación y debate.

El alcalde de Sariñena y presidente del Comité Organizador, Francisco Villellas, ha realizado un balance muy positivo del ritmo y desarrollo de la feria: "Hemos visto una gran afluencia de público, una participación muy alta y un gran interés por todas las actividades. Por ejemplo, las demostraciones de campo han tenido una buena respuesta y confirman que la innovación es uno de los ejes de futuro de Femoga", ha señalado.

Así, a lo largo de este sábado, han tenido lugar los primeros pases de esas demostraciones, que continuarán mañana, domingo, y que suman la participación de tres empresas: Oscagri, ZR Servicies y Talleres Latapia.

La primera firma ha mostrado en acción un descompactador de la marca Kuhn, invitando a clientes y asistentes a probar su manejo. Y el domingo ZR Services presentará un prototipo de sembradora de siembra directa y Talleres Latapia expondrá su propio descompactador de suelos.

Villellas también ha destacado el buen desarrollo de otras de las actividades propuestas como las ponencias técnicas sobre el porcino impulsadas por Asaja Huesca o el I Concurso de la Mejor Miel de Aragón, que ha contado con 33 participantes, "animándonos a seguir apostando por los productos autóctonos y de calidad con sello aragonés", ha dicho.

Dentro del recinto, en la zona de protocolo, han tenido lugar de forma paralela las subastas nacionales de ganado vacuno Raza Pirenaica y de machos selectos de ovino Rasa Aragonesa, seña de identidad de Femoga, que han vuelto a ser todo un éxito. De hecho, todos los animales se han vendido y además, con pujas al alza que han elevado el precio de salida.

Al finalizar, han sido entregados además los galardones del XVI Premios a la Viabilidad de las Ganaderías de Ovino, que han reconocido las buenas prácticas y la sostenibilidad de las explotaciones. En esta ocasión, los reconocimientos ha recaído en diferentes ganaderías de Zaragoza, Teruel y Huesca.

La familia Langa Horna, de Villafeliche, ha recibido el premio por los mejores resultados en sincronización; la familia Marañes Mainar, de Herrera de los Navarros, por su eficacia en tratamientos con melatonina; Carlos Manuel Egea, de Alcañiz, por su trabajo en sincronización de celos e inseminación artificial; la familia Calvo Dueñas, de Lécera, por la mejor producción de calidad con un 98 % de corderos calificados como Ternasco de Aragón; y la familia Larraz Giménez, de Novés, por su evolución en productividad en la última década.

MÁS MAQUINARIA Y EL REGRESO DE LOS ANIMALES

Otro aspecto destacado del certamen y aplaudido por el público ha sido la mayor presencia de maquinaria agrícola y por supuesto, la vuelta de los animales de ovino y vacuno al recinto, después de que el pasado año estuvieran ausentes por los focos de lengua azul.

Han regresado prácticamente todas las especies, salvo el caprino, y como único contratiempo se ha tenido que suspender el concurso de perros pastores por las mismas restricciones sanitarias.

La programación de este sábado ha mantenido la intensidad con showcookings, catas populares, nuevas jornadas técnicas sobre energía fotovoltaica y el uso de la inteligencia artificial en la gestión de cultivos, además de actuaciones musicales y actividades familiares.

De cara al domingo, la feria vivirá una jornada muy especial, dedicada al municipio y la comarca invitados, Sena y La Ribagorza. El programa incluirá además la exposición de vehículos clásicos, nuevos showcookings, exhibiciones caninas, talleres de cocina con ternera pirenaica y la entrega de premios de los diferentes concursos. También se hará entrega del III Choto de Honor, que recibirá José Gámez, de Zaragoza, y se desarrollará el XII Homenaje al Pastor Monegrino, que reconocerá el trabajo y dedicación del ganadero José Banzo Alvira, de Huerto.