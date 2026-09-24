La Feria de Binéfar del Vehículo de Ocasión cumple 30 años como referente del sector de la automoción

FEBIVO celebrará del 2 al 4 de octubre su XXX edición. - AYUNTAMIENTO DE BINÉFAR

BINÉFAR (HUESCA), 24 (EUROPA PRESS)

La Feria de Binéfar del Vehículo de Ocasión (FEBIVO) celebrará del 2 al 4 de octubre su XXX edición, consolidada como un certamen especializado y profesional de referencia para el sector de la automoción en la provincia de Huesca y con capacidad de atracción de público procedente también de la vecina Cataluña.

La presente edición se ha presentado este jueves en el Ayuntamiento de Binéfar por parte del concejal de Fomento y Desarrollo, Sergio Serra, y responsables de los tres concesionarios binefarenses, David Cabrero, Raúl Semeli y Pedro Morera.

La feria abrirá sus puertas el viernes 2 de octubre a las 16.00 horas, con una especial inauguración oficial a las 18.00 horas, y continuará durante el sábado 3 y el domingo 4, en horario de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.

El Recinto Ferial de Binéfar contará con aproximadamente 5.500 metros cuadrados de superficie expositiva y estará ocupado al 100%. La oferta rondará los 250 vehículos, principalmente turismos, además de vehículos comerciales de diversas gamas "y para todos los bolsillos de 10.000, 15.000, 20.000 o 30.000 euros", como ha señalado David Cabrero, uno de los tres concesionarios binefarenses que colaboran en la feria. Su compañero Pedro Morera ha agradecido la celebración de un nuevo certamen que su juicio "es la feria más importante de la provincia de Huesca y así se lo transmitimos a las grandes marcas que estarán expuestas este fin de semana" y ha invitado al público a visitar el Recinto Ferial para conocer las novedades del sector.

La XXX edición contará con nueve expositores profesionales, todos ellos de la provincia de Huesca, además de un expositor no profesional dedicado a vehículos históricos y motocicletas de carretera. La organización mantiene así el carácter monográfico y profesional de un certamen orientado a poner en contacto la oferta y la demanda, favorecer las operaciones de compraventa y asesorar al público sobre la adquisición de vehículos, como ha recalcado Raúl Semeli.

"FEBIVO es una gran oportunidad para informarse sobre todos los detalles a tener en cuenta para comprar un vehículo, una información compleja que requiere de un tiempo que en el día a día no tenemos. Además, en la feria se pueden probar los vehículos y salir a la carretera a disfrutar", ha apuntado Semeli.

La feria incorporará este año, además de la exposición comercial, una muestra de vehículos históricos y motocicletas de carretera y una concentración de vehículos clásicos el domingo por la mañana, en colaboración con Monzón Classic Club, a partir de las 10.00 horas.

El concejal de Fomento y Desarrollo, Sergio Serra, considera que FEBIVO "convierte a Binéfar en el principal referente del sector de la automoción en la provincia de Huesca" y destaca que el certamen "no solo pone en contacto a profesionales y compradores, sino que conseguimos atraer visitantes a Binéfar y generar actividad económica en otros sectores".

74 VEHÍCULOS VENDIDOS EN LA PASADA EDICIÓN

FEBIVO 2025 cerró con 74 acuerdos de compraventa y alcanzó entonces un récord de 250 vehículos expuestos. FEBIVO cuenta con un presupuesto aproximado de 20.000 euros y está organizada por el Ayuntamiento de Binéfar, a través de la Concejalía de Fomento y Desarrollo.

El certamen cuenta también con apoyo económico de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Gobierno de Aragón.