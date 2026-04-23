La Feria de Coleccionismo 'Replega' presenta la colección de placas de cava y sobres de azúcar de la XXIII edición

Archivo - Monzón prepara una nueva edición de la feria Replega. - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN - Archivo

MONZÓN (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

La Feria Nacional del Coleccionismo de Monzón, 'Replega', va avanzando en la preparación de la XXIII edición, que se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre, y acaba de dar a conocer los diferentes artistas de la música popular aragonesa y diversas personalidades relacionadas con la cultura popular aragonesa que serán protagonistas de la colección de placas de cava y sobres de azúcar que se reparten como obsequio de la muestra.

Este año las placas de cava van con las imágenes del grupo de folk procedente de Monzón A Cadiera Coixa en pleno proceso de presentación de su nuevo trabajo 'casaxuana', el investigador y escritor Celedonio García, la banda Chundarata, muy vinculada al Centro Aragonés de Barcelona, y a la colla de charradors O Corrinche, que cumple su veinticinco aniversario, el músico, compositor y miembro del grupo Los Chotos de Embún Kike Ubieto y la veterinaria y divulgadora del medio rural Lucia López Marco.

De entre los cincuenta clubs y asociaciones procedentes de toda España, Andorra y Portugal destaca la comunidad de coleccionistas de sobres de azúcar, que siguen las novedades anuales que emite Replega.

Este año la edición de sobres de azúcar se ha dividido en dos secciones, una dedicada al teatro montisonense, que contará con dos unidades de sobres dedicadas a los grupos Rebulizio Teatro y Trotamundos Teatro, que cumplen ambos su veinte aniversario, y otra sección dedicada a la música popular aragonesa con las imágenes del profesor de danzas tradicionales Jesús Rubio, el investigador del folclore Chabier Aparicio, el grupo Biella Nuei que cumple su cuarenta aniversario capitaneado siempre por Luis Miguel Bajen, la pareja fundadora del grupo La Chaminera y del proyecto Casa Chuglar de Berdún Ángel Bergara y María José Menal y Miguel Ángel Fraile artífice de Cornamusa y O Carolan y El Mantel de Noa.

A estas colecciones se añadirán las piezas filatélicas dedicadas al cincuenta aniversario del Grupo Filatélico Joaquín Costa y al veinticinco aniversario del Grupo Baile Aragonés L'Orache. Todo este material será añadido en el catálogo oficial de Replega.