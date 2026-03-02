Fernando Beltrán alerta contra "el involucionismo" de Vox que "relega a la mujer al segundo plano"

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán; la subdelegada en Zaragoza, Noelia Herrero; y Natalia Morla, de Somos +, colocan la pancarta por el 8M en el balcón principal de la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha alertado este lunes contra "el involucionismo" de "determinados partidos", en España Vox, que "relega a la mujer al segundo plano". Ha colocado una pancarta por el 8M, Día Internacional de la Mujer, en el balcón principal de la Delegación del Gobierno, junto a la plaza del Pilar de Zaragoza.

En declaraciones a los medios de comunicación, Beltrán ha asegurado que con las políticas de Vox "se niega el propio concepto de la violencia sobre la mujer, que es uno de los elementos que más cruelmente se ceba en esa superioridad del hombre sobre la mujer a la hora de ejercer violencia", también sobre los hijos.

Así, "esa negación de ese tipo de violencia ya es una supeditación a un segundo plano de la mujer, como nos está pasando en las comunidades autónomas gobernadas con el PP, en Madrid, al grito de 'las mujeres que quieran abortar, que se vayan a otro sitio", ha enfatizado el delegado, rechazando "el socavar todo este conjunto de derechos y libertades que tanto tiempo le ha costado ganar a la mujer".

Ha reivindicado los derechos de las mujeres: "Lo hacemos diariamente, dando nombre a las mujeres que han sido víctimas de violencia sobre la mujer, y lo tenemos que hacer ahora con especial énfasis porque es una reivindicación que se hace a nivel internacional, poniendo en valor la lucha contra la brecha salarial, contra los techos de cristal que a la mujer le cuesta muchísimo esfuerzo romper", señalando que algunos quieren "retroceder o minimizar" la violencia sobre la mujer.

El delegado ha criticado la supresión en Zaragoza de los Puntos Violeta y ha comentado que no entiende "que se vaya retrocediendo en esa materia porque la lucha que se ejerce sobre la mujer es muy singular y está muy caracterizada y merece un tratamiento especial".

"Seguiremos trabajando codo con codo los hombres y mujeres que creemos firmemente en la igualdad de la mujer en esta sociedad para que se pueda conservar aquello que ha costado tantísimos años", ha continuado Beltrán, abogando por "ir a más, trabajar contra aquellas brechas que podamos ir identificando y, sobre todo, poner pie en pared de manera decidida para no dar cabida al involucionismo que se está apoderando de muchas sociedades, en Estados Unidos y Europa".

Fernando Beltrán ha sido tajante: "No queremos que llegue esa ola de involucionismo a España y por eso trabajaremos con toda nuestra energía en mantener esos derechos y libertades conquistadas por la mujer".

"La lucha, la reivindicación, los gestos, el poner en valor el papel que ha de desempeñar y que desempeña la mujer en toda la sociedad española, aragonesa e internacional, tendría que ser mundial, es relevante", ha considerado el delegado del Gobierno.

"Que mantengamos esos detalles, que mantengamos este tipo de reivindicaciones, que nos sumemos a una lucha colectiva y a una reivindicación colectiva, es fundamental", ha añadido.

Beltrán ha recordado que a comienzos del siglo XX "las mujeres se agruparon bajo el lema de 'pan y paz', que continuó durante el siglo XX y el XXI con toda la adquisición de derechos, de libertades, de la emancipación en España, por ejemplo, del marido para toda la toma de decisiones y para los actos jurídicos o administrativos, para tantas otras cosas que se han peleado a lo largo de todo el mundo para que la mujer tuviera de facto los mismos derechos que los hombres". Ha dejado claro que "lo que cuestas muchísimo tiempo ganar se pierde con suma rapidez y con suma facilidad".

ACTIVIDADES

Para celebrar el 8M la Delegación ha planificado varias actividades escolares, instalará un Punto Violeta durante la Cincomarzada, este jueves, y realizará actividades internas en la Delegación, como dar visibilidad a la Biblioteca de la Igualdad. También se ha colocado una pancarta en el balcón principal de la delegación con el lema 'En el camino hacia la igualdad, ni un paso atrás'.

En representación de la asociación 'Somos +', Natalia Morla ha afirmado: "Las víctimas existimos, estamos aquí y tenemos que estar presentes en la sociedad", lamentando que "llevamos un inicio de año brutal, salvaje, un ejemplo claro de lo que hemos tenido el año pasado y de contra lo que tenemos que luchar".

"Lo que no podemos hacer es seguir las corrientes que alientan que la violencia de género no existe, que los Puntos Violeta se tienen que diluir en el éter y que todo tenemos que englobarlo en violencia y que se tienen que quitar los apellidos a las violencias; eso no puede ocurrir".

"Pie en pared y tirar para adelante para luchar contra esa corriente negacionista, que nos quiere diluir a las víctimas, que nos quiere hacer desaparecer y que quiere que volvemos a irnos a abortar a Londres, como hacían las señoritas ricas de antes; no, gracias".

"Estamos vivas porque nos hemos decidido a denunciar y estamos aquí bien respaldadas, dando las gracias a la gente que nos da voz", ha concluido.