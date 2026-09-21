Fernando Beltrán asegura que "seguirán viniendo" menores migrantes a Aragón cuando se proceda al reparto entre CCAA

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán.
El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ARAGÓN
Europa Press Aragón
Publicado: lunes, 21 septiembre 2026 14:36
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ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha asegurado que, pese al rechazo del vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, a recibir menores migrantes no acompañados desde Ceuta, "que no quepa ninguna duda de que seguirán viniendo" cuando se proceda al reparto entre las comunidades autónomas.

Así ha respondido Fernando Beltrán a las declaraciones del vicepresidente del Gobierno de Aragón este lunes sobre menores migrantes no acompañados en las que ha subrayado: "No estamos recibiendo y, de hecho, vamos a negarnos a la recepción de cualquier menor de Ceuta por las vías legales".

En este sentido, el delegado del Gobierno en Aragón ha apostillado: "Desde que el vicepresidente del Gobierno de Aragón tomó posesión en su temporada dos han seguido llegando menores migrantes con la cadencia y con la pauta que han ido marcando las comunidades autónomas que declararon ya en su momento zonas de emergencia antes de la entrada en Ceuta --del pasado mes de julio--. Todos esos menores han ido llegando de Ceuta, de Melilla y de Canarias".

"Independientemente de lo que anunció el vicepresidente y pactó con el Gobierno de Aragón, no más menores migrantes en Aragón, han seguido entrando y en el momento en que empiece a hacerse el reparto de los menores de la entrada seguirán viniendo. No quepa ninguna duda, porque la única alternativa es activar la Fiscalía de Menores y que el señor Nolasco responda. Creo que no llegaremos a ese extremo", ha precisado Beltrán.

Asimismo, el delegado del Gobierno ha aclarado que a Aragón han llegado menores migrantes procedentes de Ceuta, pero antes de la entrada masiva, en la que se calcula que llegaron unos 80.000 inmigrantes.

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