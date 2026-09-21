Última hora de la crisis migratoria en Ceuta 2026, en directo: Marruecos, retornos y situación de los migrantes

Archivo - Decenas de migrantes regresan caminando a Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha elevado a cerca de 13.000 los migrantes que permanecen todavía en la ciudad, de los 20.000 que quedaron tras la entrada masiva de finales de julio desde Marruecos, según estimaciones "muy conservadoras" que ha hecho el Gobierno ceutí atendiendo a las cifras oficiales que se han ido comunicando.

El Gobierno central, por su parte, estima que a día de hoy todavía permanecen en Ceuta unos 10.000 inmigrantes de manera irregular, de los cuales alrededor de 6.000 estarían alojados en alguno de los recursos levantados por la administración y entre 3.000 y 4.000 quedarían en las calles, los montes y las playas de Ceuta.

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