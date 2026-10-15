Fernando Beltrán encabeza la lista del PSOE por Zaragoza al Congreso y Miguel Dalmau repite por el Senado

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, encabezará la lista del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia de Zaragoza, mientras que en la del Senado por esta circunscripción repetirá Miguel Dalmau.

Ambos candidatos que van a representar al PSOE Zaragoza en el Congreso y en el Senado han sido elegidos con el apoyo de la militancia, que ha participado "activamente" para confeccionar estas listas, refrendadas por unanimidad por la Ejecutiva Provincial, celebrada esta tarde en la sede de los socialistas zaragozanos.

A partir de ahora, sendas candidaturas deberán obtener el apoyo de la Ejecutiva Regional, de la Comisión Federal de Listas y de la Ejecutiva Federal, que tendrá lugar este sábado, 17 de octubre.

La secretaria general del PSOE-Zaragoza, Teresa Ladrero, ha asegurado que en la elección de las mujeres y hombres que van a representar a los zaragozanos en el Congreso y el Senado "se ha recogido el sentir de las agrupaciones de la provincia y de Zaragoza capital" en los que ha habido una "nutrida" participación.

Ladrero ha explicado que los integrantes de las candidaturas son personas "con mucha experiencia y tienen un plus del ámbito municipal que van a trasladar a Madrid".

La responsable de los socialistas zaragozanos ha mostrado, además, su satisfacción porque el cabeza de lista al Congreso de los Diputados sea Fernando Beltrán. "Un buen candidato", ha opinado, con una trayectoria que "le avala", ya sea en la Delegación del Gobierno, cargo que desempeña en la actualidad, en el Gobierno Autónomo de Aragón o en el vicerrectorado de la Universidad de zaragoza.

También ha destacado el "buen hacer" y la experiencia de Miguel Dalmau, cabeza de lista al Senado que repite candidatura. "Todos son unos dignos representantes de los zaragozanos", ha expresado Ladrero.

"Con toda la maquinaria electoral preparada y a falta de que el resto de órganos del partido ratifiquen estas candidaturas, el PSOE tiene todo preparado para trabajar en la campaña con una movilización masiva "para explicar nuestro trabajo, nuestras propuestas, porque la socialdemocracia y el PSOE deben hacer los planteamientos necesarios para volver a dirigir los designios de este país", ha concluido Ladrero.

LAS LISTAS

La lista al Congreso de los Diputados, encabezada por Fernando Beltrán, la integran también Marta Gracia Blanco; José Antonio Remón Aísa, Ana Isabel Villar Lechón; Javier Tolosa Jaime; Celia Piñero Rodríguez y Javier Moreno Díaz. Como suplentes están Rosa Roy Marco, Miguel Serrano Martínez, y Lourdes Ceresuela Lardies.

La candidatura al Senado, liderada por Miguel Dalmau Blanco, y como suplentes a Marina Gómez Eggers y Rubén Alonso Orera. Otra candidata es Raquel Giménez Marín y de suplentes están José Ignacio Gallego Durán y María Jesús Asensio Albajar. El tercero es Ramón Duce Maestro y los dos suplentes son Débora Terraza Guardia junto a Jesús Bazán Sanz.