Fernando Montón (Grupo Plaza 14), ante el aumento del precio de la vivienda: "No vamos a tener una burbuja inmobiliaria"

Archivo - El aumento del precio de la vivienda no conducirá a una burbuja inmobiliaria, según el director general de Grupo Plaza 14. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Grupo Plaza 14, Fernando Montón, ha afirmado "de forma tajante" que "no vamos a tener burbuja inmobiliaria" aunque el precio de compraventa siga subiendo "de forma desproporcionada" porque las entidades financieras "son mucho más solventes" que en 2008, como también lo son los compradores.

Así lo ha asegurado Montón este viernes durante la presentación del último Informe del Mercado Inmobiliario de Aragón, impulsado por la Cátedra de Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con el Colegio de Registradores de la Propiedad, Ibercaja, Grupo Plaza 14, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad de Aragón e Ingennus.

Fernando Montón ha analizado el mercado de la obra nueva en Aragón, apuntando que este primer trimestre de 2026 ha sido "impresionante" en cuanto a ventas inscritas, con 1.128 compraventas de obra nueva --de un total de 4.730 operaciones--, lo que representa casi un 2% con respecto al mismo trimestre del 2025 y un 33% en variación trimestral.

Aunque el 2% pueda parecer "poco", ha continuado Montón, el primer trimestre de 2025 el número de operaciones de compraventa de obra nueva se incrementó un 30% en comparación el mismo de 2024. Por lo tanto, "el primer trimestre del 2026 anota un 32% más de ventas que el primer trimestre del 2024", ha señalado.

Montón ha hablado de "dinamismo" del mercado y de la previsión por parte de los promotores de que durante el resto del año 2026 las ventas inscritas en el registro mantendrán un "ritmo de actividad importante". Ha reconocido que será difícil igualar las 3.700 de 2025, porque "no vamos a ser capaces de terminarlas y escriturarlas, pero sí que estaremos en esa horquilla de las 3.000 o 3.500".

En este sentido, el director del Grupo Plaza 14 ha confiado en que el nivel de actividad de ventas inscritas en el registro en Aragón se mantendrá similar durante "un par de años" porque son viviendas que ya están vendidas, a falta de acabarlas y entregarlas.

MOMENTO ACTUAL

Sobre el momento actual del sector inmobiliario de obra nueva, el director general de Grupo Plaza 14 se ha referido a una actividad "muy dinámica e intensa, como veníamos manteniendo en los últimos meses del 2025, con cierre de operaciones a un buen nivel".

"Podemos decir que no nos mantendremos así en todo el 2026", ha avanzado Fernando Montón, argumentando que el mes de abril ha registrado una ralentización. "Hemos cerrado menos operaciones y hemos notado menos interesados", ha comentado, para aclarar que "todo ello coincide con el inicio de la guerra en Irán a final del mes de marzo", que ha generado un impacto psicológico en quien se plantea hacer una inversión.

"Cuando superemos el efecto psicológico, si se va solucionando la situación de Irán, nos vamos a encontrar que la demanda va a tener que afrontar un par de variables muy importantes: Euribor al alza, que se va acercando al 3%, e incremento de los precios", ha alertado Montón.

Acerca del encarecimiento de los precios en la compraventa de vivienda, el director de la promotora Grupo Plaza 14 ha puesto el foco en la "tensión" existente, ya que "hay más demanda que oferta" y, por lo tanto, aumenta el precio, lo que se suma a unos costes de construcción que "no paran de subir y seguirán subiendo".

Además, ha apostillado: "Tenemos que construir las casas mucho mejor porque el código técnico es mucho más exigente y el precio en el caso de la obra nueva no va a bajar, porque es imposible que baje, porque no habría margen para el negocio".

BURBUJA

En este contexto de repunte "desproporcionado" de los precios, Montón ha descartado "de forma tajante" que pueda producirse una burbuja inmobiliaria, aduciendo que las entidades bancarias son "mucho más solventes" que en 2008, así como los compradores, agregando un tercer factor: "Hoy nos cuesta cinco años vender 15.000 viviendas que se vendían en un año en la anterior burbuja inmobiliaria".

De modo que la dinámica del mercado es otra y resulta "muy difícil" una nueva burbuja inmobiliaria. "No habrá una burbuja inmobiliaria de viviendas sin vender porque no las tenemos", ha subrayado, para advertir: "Yo veo una burbuja en el horizonte y es la de que no seamos capaces de construir lo que hemos vendido. Ese es nuestro principal reto".

También ha incidido Fernando Montón en el precio medio del metro cuadrado en la vivienda de obra nueva: "Desde enero del 2023 hasta diciembre del 2025, las viviendas de obra nueva inscritas en el registro han tenido un incremento del precio medio del metro cuadrado de un 9,2%". Ha calificado de "racional" y "muy sostenido" este aumento.

Sin embargo, desde el punto de vista de los promotores, tomando como ejemplo una promoción de "muchas viviendas con un periodo de comercialización largo, desde enero del 2025 hasta abril del 2026, los precios han crecido un 8,4%", es decir, "un ritmo más elevado" que refuerza la tendencia alcista de los precios.

Por último, Fernando Montón ha abordado la dificultad para construir las viviendas: "Cuesta más tiempo, lo que antes costaba 24 meses, hoy cuesta 27 o 28; hay menos mano de obra y los procesos siguen siendo muy manuales, lo que hace que se dilaten los plazos y contribuye a la subida de precios".

De acuerdo al Informe del Mercado Inmobiliario en Aragón, los costes de construcción de materiales y mano de obra se han incrementado un 3,5% durante el último año, con un ascenso del 2,5% en materiales y un aumento del 6,3% en mano de obra.