Fernando Sabés (PSOE) se compromete a recuperar el proyecto de mejora de los túneles de Plan (Huesca)

El número uno de la lista del PSOE por la provincia de Huesca, Fernando Sabes, junto al alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, en el acto de este sábado en la localidad altoaragonesa. - PSOE ALTO ARAGÓN

AÍNSA (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El candidato socialista por la provincia de Huesca Fernando Sabés se ha comprometido a retomar la reforma integral de la carretera A-2609 y a llevar a cabo la actuación que requiere la residencia de mayores de Aínsa (Huesca) porque para su partido "no hay ciudadanos más importantes que otros y los vecinos del Valle de Chistau merecen la misma atención que los de cualquier otra zona del Alto Aragón".

Sabés ha visitado este sábado varios pueblos de Sobrarbe. Allí ha recordado que "en el último mandato de Javier Lambán se dejó preparado el proyecto de reforma integral, pero Azcón no ha dado un solo paso en dos años y medio pese a anunciarlo varias veces. Las consecuencias las viven a diario los vecinos de la zona, pero también los agricultores y ganaderos, así como los visitantes que llegan a esta zona durante todo el año" y ha apuntado que "no caben dos vehículos pesados en el interior de los túneles y el asfalto está cada día más degradado en todo el trazado".

Y se ha referido también a la "defensa férrea de las obras para la mejora de la N-260 en el tramo entre Fiscal y los túneles de Balupor. Es una obra que permitiría ganar en seguridad a los miles de vehículos que la transitan a diario".

Pero, además de la necesaria inversión en estas carreteras, "no podemos olvidar un servicio básico como es la Residencia Comarcal "permite a los más mayores no tener que salir de su entorno, pero precisa de una actuación inasumible por la institución comarcal. Hemos escuchado en muchas ocasiones estos años tanto a profesionales como a familiares hablar de las carencias en las instalaciones. Convertiremos sus reclamaciones en una prioridad: si queremos que nuestros mayores tengan una atención digna, necesitan profesionales e instalaciones adecuadas".

Es, ha asegurado Fernando Sabés, "lo mismo que podemos aplicar a la educación y a la sanidad, en este y el resto de territorios. No puede ser que falten auxiliares de educación especial, o cocineras en comedores escolares. Nosotros defendemos que la escuela rural tiene que estar cerca de donde vive el alumnado. Si queremos vida en el territorio, sus vecinos necesitan comunicaciones dignas, infraestructuras educativas y sanitarias y un número de profesionales adecuados para prestar servicio".

Esa "falta de atención al medio rural" se traduce también, en palabras de Sabés, "en la situación sanitaria de esta zona, que depende del Hospital de Barbastro, ahora mismo sin neumólogos, con un urólogo menos desde hace una semana y con todos las plazas vacantes que, durante este tiempo, no han cubierto o no han renovado, como la de enfermería familiar de Aínsa, cuyo papel en todo Sobrarbe era de gran importancia".

El PSOE, ha asegurado, "revertirá estos recortes en los servicios públicos, destinando la financiación que sea necesaria para asegurar que vuelvan a tener la calidad que tenían en 2023".