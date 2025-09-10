El Festival Asalto reúne en Zaragoza las mejores propuestas del arte urbano en su vigésima edición

ZARAGOZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Asalto celebra sus 20 años con una programación que activará diferentes espacios urbanos de la capital aragonesa hasta el 21 de septiembre. En concreto, se intervendrá en diferentes espacios del entorno del Parque Pignatelli y se hará un guiño a ubicaciones emblemáticas de ediciones anteriores.

A las intervenciones artísticas se suman las actividades, talleres o visitas guiadas abiertas a toda la ciudadanía, ha informado el Consistorio zaragozano.

Este año, además, se amplía el programa con propuestas para público especializado y con espacios en los que diferentes generaciones de artistas y dinamizadores culturales relacionados con el arte público van a dar una dimensión más amplia a Asalto.

La programación se ha presentado este miércoles con la participación de las consejeras de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, y el coordinador del Festival Asalto, Alfredo Martínez.

DIEZ ARTISTAS

La vigésima edición de Asalto se ha presentado delante del mural que el artista Lonac está pintando en la calle Eduardo Sanz Hernaz. A él se suman otros nueve artistas.

Así, Raquel Coba intervendrá en las escaleras de la calle Monasterio de Rueda, Remi Tournier hará lo propio en un muro de la calle Castelar que ya albergó un gran mural, con la pintura ya desaparecida, y Alegría del Prado pintará en el llamado "solar del conejo", uno de los iconos del festival.

Los artistas Octavi Serra y Addam Yekutieli (Know Hope) intervendrán en diferentes ubicaciones del parque Pignatelli y las calles de la ciudad, mientras que en los procesos artísticos y comunitarios participarán Pep Walls, con un con un proceso artístico en la calle Arcadas en colaboración con el Albergue Municipal y los vecinos del barrio de la Magdalena; Inés Marco, con la instalación en el Parque Pignatelli con obras desarrolladas con los participantes en el Consejo de Infancia y Adolescencia y los Centros de Tiempo Libre; Lara Seixo Rodriguez y el proyecto LATA 65, que harán algo similar con las personas usuarias del Centro de Mayores Laín Entralgo y la Casa de Amparo; y el proyecto Andar de Nones y sus usarios actuarán en el kiosco del parque junto al diseñador Gejo Boce.

PROGRAMACIÓN ABIERTA A LA CIUDADANÍA

Entre los días 19 y 21 de septiembre, se concentra la mayor parte de la programación abierta a la ciudadanía.

El Festival propone una decena de talleres --upcycling, cartelería, fotograbado, móviles de cromatografía, mural participativo, retrato simbólico, o ilustración-- con los artistas Vera Galindo Noemi Calvo, Asis Percales, Fábrica de Texturas, Lalá y Cristina Healy. Estos talleres forman parte del Asalto Fair, que se celebrará en el parque Pignatelli y el espacio de los antiguos depósitos.

Además de la feria, en la que participarán más de 20 creadores, se han programado encuentros con artistas --Lara Seixo, Alegría del Prado y Raquel Coba, Daniel Muñoz y Escif--, una 'Subasta Suicid'a y la muestra 'El canal que transformó la ciudad', con obras de Maiky Maik, Murfin, Ira Torres, Valentina Vacó, Daniel Vera y Diego Vicente.

Dentro del programa 'NEXXO', se proyectarán dos documentales: 'Know Hope' (2025), de Omer Shamir --jueves, 18 de septiembre, a las 20.00 horas-- y 'Juste Ici et Pas Ailleurs, Una historia del festival Bien Urbain de MZM Projects' --viernes, 19 de septiembre a las 19.00 horas--.

'NEXXO' es un espacio de encuentros para el público especializado que tendrá lugar a partir del día 13 de septiembre y propone una programación que, a lo largo de seis bloques temáticos, hablará del papel del arte en el espacio público y su capacidad para transformar territorios, activar memorias y generar comunidad.

El Festival Asalto 2025 está organizado por Asalto y el Ayuntamiento de Zaragoza con el apoyo institucional de Acción Cultural Española (AC/E), el Ministerio de Cultura y el Gobierno de Aragón.

Además, cuenta con el patrocinio de Embou, Ambar, Maquinza, Montana Colors, y Tranvía de Zaragoza y con los medios Radio 3, Aragón Radio y Aragón Televisión como colaboradores.

DOS DÉCADAS DE ARTE URBANO Y CULTURA COMUNITARIA

El Festival Internacional de Arte Urbano Asalto nace hace veinte años con la intención de sacar el arte a la calle y demostrar que en el ámbito urbano hay un gran espacio para la creación artística.

En este recorrido ha dejado más de 250 obras por toda la ciudad y, además, la implicación vecinal y de las entidades ciudadanas ha hecho crecer a este Festival consciente de la capacidad del arte y las actividades creativas para el desarrollo de los vínculos entre las personas que viven en los barrios.

Entre las cifras que resumen los veinte años de Asalto, destacan las 277 Intervenciones murales, 141 intervenciones efímeras, 99 talleres, 10 barrios, seis ediciones de Asalto Fair, 141 barrios, 86 entidades sociales implicadas y 55.000 asistentes al Espacio Asalto y las visitas guiadas.