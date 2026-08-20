El Festival de Cine de Comedia de Tarazona estrena 'El Taser', del aragonés Borja Echeverría

El director de cine Borja Echeverría. - CAMINO IVARS

TARAZONA (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo 'Paco Martínez Soria' ha continuado este jueves su programación con una jornada marcada por el estreno de 'El Taser', del director aragonés Borja Echeverría, y la actuación de Bianca Kovacs en el Off Festival.

El Teatro Bellas Artes ha acogido además la quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes y la grabación en directo de 'El Podcast de Pelocas', mientras que el Programa Matinal Infantil ha acercado el cine al público familiar en Tarazona, han informado desde la organización.

La programación del antepenúltimo día de festival cuenta con la proyección de 'El Taser', dirigida por Borja Echeverría, dentro de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

El director zaragozano afronta con especial ilusión el estreno en Tarazona de una película que nació, precisamente, con la intención de llegar a la pantalla del festival.

"Tengo especial ilusión de estrenar la peli aquí en Tarazona. Ese era el objetivo. Cuando estábamos rodando eso lo decía la gente: 'Chicos, poned las pilas, que esta película tiene que estrenarse en Tarazona'", ha relatado Echeverría, quien ha considerado que el certamen es el escenario idóneo para presentar una película de estas características: "Es una comedia y a mí me gusta estrenar la película en el mejor festival de comedia que hay en España".

El vínculo del cineasta con el festival se remonta a 2009 y se ha mantenido durante prácticamente todas sus ediciones.

'EL TASER'

La película, protagonizada por Cristina Gallego, Fele Martínez, Lluvia Rojo, Pepa Charro, William Miller, Laura Ramos, Jordi Aguilar, Zorion Eguileor y Rulo Pardo, sigue a Carlota, una mujer separada y madre de una adolescente que intenta recomponer su vida tras una decepción amorosa.

Todo cambia cuando sus amigas le regalan un arma Taser, desencadenando una cadena de situaciones cada vez más caóticas en una comedia que combina enredos sentimentales, amistades, delincuencia y situaciones inesperadas.

"Es muy divertida, con mucho ritmo, para todos los públicos que quieran pasar una hora y media de emoción y de diversión. Y no te vas a aburrir viéndola", ha asegurado su director.

"La comedia me mordió y ya no he podido quitármela de encima", ha bromeado el cineasta, que admite que incluso cuando aborda proyectos que no pertenecen estrictamente al género no puede evitar incorporar algún toque de humor.

RESPUESTA DEL PÚBLICO

Echevarría ha confiado además en la respuesta del público turiasonense, al que considera preparado para enfrentarse a una película de comedia: "El público de Tarazona es un público muy listo y muy ducho en la comedia, porque ya son muchos años de festival. Saben mucho y tienen ganas de divertirse".

Hasta Tarazona se han desplazado junto a Echeverría varios integrantes del equipo de 'El Taser' como Laura Ramos, Lluvia Rojo, Zorion Eguileor, Rulo Pardo y Miguel Ángel Jiménez, como intérpretes; Juan Solo, guionista y actor; Sofía Jordán, directora de producción; y Laura García, directora de arte.

Laura Ramos, quien se ha mostrado emocionada por estar por primera vez en Tarazona, se siente "muy a la expectativa" con el recibimiento y habla de su personaje como una policía "muy peculiar que se mete a ayudar a sus amigas en unos líos tremendos".

Por otro lado, Lluvia Rojo ha admitido que este festival es "su favorito" y siempre intenta venir, mientras que añade que su personaje "es una mama orgullosa de sus hijos que se ve envuelta en un lío bastante fuerte". No obstante, pese a su aspecto de persona tradicional, "todo da la vuelta y descubre dónde están sus límites de verdad".

Con esta proyección, la nueva sección de largometrajes afronta ya su recta final. Tras las siete películas programadas, el festival completará este viernes la competición con 'Nuda propiedad', de Alberto Utrera.

BIANCA KOVACS LLEVA SU HUMOR AL OFF FESTIVAL

La comedia continúa fuera de las salas con Bianca Kovacs, que llegará al teatro Bellas Artes a las 00.30 horas con su espectáculo 'Una rumana muy legal'.

La cómica, nacida en Rumanía y con raíces rusas y húngaras, construye un espectáculo en el que juega con los estereotipos culturales y las diferencias entre países, idiomas y formas de entender el mundo, a partir también de sus propias experiencias.

El teatro también ha acogido la quinta sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, que ha reunido siete nuevas propuestas: 'Sequidivú', de Paula Román; '003', de Daniel Chamorro; 'Quinto primera', de Fran Menchón; '¡Por las tetas de Lucía!', de Paloma Mozo y Anna Carbonell; 'Pinchu es así', de Carmen Córdoba; 'Como te ve una amiga', de Jelen García y Andrea Hoyos, y 'Glory Hole', de Andoni Fernández.

Hasta la localidad turiasonense se han desplazado Paula Román, directora, guionista y productora, junto a María José Mariscal y Mariano Venancio, actores de 'Sequidivú'; Daniel Chamorro, director y actor, y Julen Clark, actor, de '003'; Helena Lanza, actriz-voz de 'Pinchu es así'; y Andoni Fernández, director, y Lander Otaola, actor, de 'Glory Hole'.

Con esta sesión, 35 de los 44 cortometrajes seleccionados entre las 361 obras recibidas ya han pasado por la pantalla del festival.

La competición se cerrará este viernes con la sexta y última sesión, que permitirá completar la selección de trabajos que optan a los reconocimientos de esta edición.

La jornada ha comenzado además esta mañana con el regreso a Tarazona del Programa Matinal Infantil, que está acercando a distintas localidades de la comarca una selección de cortometrajes realizados por alumnado de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia dentro de su Taller de Cine.

Tras pasar por Vierlas, Litago, Trasmoz y Añón de Moncayo, el programa ha llegado a Tarazona y concluirá mañana viernes en Grisel, poniendo el foco en el cine como herramienta educativa y en cuestiones como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente o la protección del patrimonio.

Por su parte, el Teatro Bellas Artes ha acogido esta mañana la grabación en directo de 'El Podcast de Pelocas', conducido por Marta Tai, que ha permitido al público conocer de primera mano el trabajo que hay detrás de este formato y conversar con profesionales y artistas que participan en el festival.

ÚLTIMA SESIÓN DE CORTOMETRAJES Y MONÓLOGO DE SALVA REINA

El festival afrontará mañana viernes una de las jornadas más intensas de esta XXIII edición. A las 11.00 horas, el Programa Matinal Infantil llegará a Grisel para cerrar su recorrido por la comarca.

Ya por la tarde, a las 18.30 horas, el Teatro Bellas Artes acogerá la sexta y última sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, con 'Inquilinos', de Adrián Ordóñez; 'Montecarlo 67', de Rubén Guindo; 'Condolenc-ias', de Rubén Bautista; 'Sopitas', de Luis Larrodera; 'Sota el sol', de Marc Riba y Anna Solanas; 'El revisor', de Jandro, e 'In memoriam', de Teresa Bellón y César F.Calvillo.

A las 22.00 horas, la competición de largometrajes llegará a su última película con 'Nuda propiedad', dirigida por Alberto Utrera y protagonizada por Susana Abaitua, Maxi Iglesias, David Lorente, Pepe Viyuela y Paco Churruca.

Ya de madrugada, a las 00.30 horas, el Off Festival se trasladará al Teatro Bellas Artes con Salva Reina y su espectáculo 'Prohibido echarle cacahuetes al mono', en el que el actor y cómico recupera a su alter ego Chuki para combinar actualidad, situaciones cotidianas, improvisación y participación del público.