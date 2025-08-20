El festival Escenario Estepario vuelve este fin de semana tras cancelarse por las inundaciones en Belchite

Archivo - Vista del Pueblo Viejo de Belchite durante la excavación de una fosa de la guerra civil, a 4 de julio de 2022, en Belchite, Zaragoza, Aragón. - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

BELCHITE (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

La tercera edición del festival Escenario Estepario se celebrará los días 22 y 23 de agosto entre el Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo de Belchite, después de que tuviera que posponerse en su fecha original --20 y 21 de junio-- por las graves daños provocados por las lluvias torrenciales del pasado 13 de junio en la zona.

Escenario Estepario, que pretende aunar música y territorio, lleva en su cartel a Soleá Morente, Los Hermanos Cubero o Ester Vallejo, dentro de una programación que incluirá actuaciones sorpresa y visitas guiadas al Pueblo Viejo de Belchite, han informado desde la Comarca.

Impulsado por la Comarca Campo de Belchite, con la colaboración del Ayuntamiento de Belchite y el apoyo artístico de Born! Music, el programa reunirá a voces singulares del panorama nacional como Soleá Morente, Le Parody y Los Hermanos Cubero, junto a la energía de proyectos aragoneses como Ester Vallejo y Cumbiazepam.

La programación se cerrará el viernes, 5 de septiembre, con el taller 'La mesa infinita', una experiencia participativa en torno a los rituales alimentarios y la creación musical con objetos cotidianos, de la mano de Claudia Polo (Soul in the Kitchen) y Mario Vidal (Rosin de Palo). Esta actividad se enmarca en La Refresca, dentro del proyecto europeo Campo Abierto, promovido por Recreando Estudio y Adecobel con financiación de Erasmus+.

SONIDOS DIVERSOS PARA UNA TIERRA VIVA

El cartel de Escenario Estepario 2025 reúne una mezcla cuidada de estilos y generaciones. El festival abrirá el viernes 22, a las 21.00 horas, en el Teatro Municipal de Belchite con las actuaciones de Ester Vallejo y Le Parody.

Ester Vallejo, cantante, percusionista y compositora aragonesa, presentará su disco 'A la fresca' (2024), elegido mejor álbum aragonés del año, un canto colectivo que celebra la memoria de las mujeres que sostienen la vida en el medio rural.

Le Parody, proyecto de Sole Parody, combina pop oscuro, folclores tribales, flamenco y electrónica de baile en un directo singular donde voz, ukelele, sampler y pedales tejen atmósferas que viajan de lo íntimo a lo explosivo.

El sábado 23, la plaza de la Iglesia del Convento de San Agustín acogerá la presencia destacada de Soleá Morente, que presentará en formato trío su último trabajo Mar en calma junto a algunas de sus canciones más emblemáticas.

Con ella compartirán escenario Los Hermanos Cubero, con su mezcla de bluegrass y tradición castellana, y Cumbiazepam, un potente colectivo de ocho mujeres aragonesas que convierten la cumbia en fiesta y mensaje.

Las entradas adquiridas para la fecha original de junio siguen siendo válidas para el concierto del sábado, y quienes no puedan asistir aún pueden solicitar su devolución.

PATRIMONIO SONORO EN EL PUEBLO VIEJO

Entre las propuestas más especiales de este año destacan las visitas guiadas al Pueblo Viejo de Belchite el sábado 23 por la mañana, en tres pases --10.00, 11.00 y 12.00 horas--.

El recorrido permitirá adentrarse en enclaves como calle Mayor, la Torre del Reloj o la Iglesia de San Martín, con intervenciones musicales que surgirán por sorpresa a lo largo del trayecto.

Así, a través del arte, puede la memoria conversar con el presente y mirar al futuro. La actividad dura en torno a dos horas y es necesaria inscripción previa.

MIRAR AL PASADO PARA COMPONER EL FUTURO

Con su carácter itinerante, Escenario Estepario se instala este año en Belchite, núcleo de la comarca por su peso histórico y su vitalidad actual.

El festival reparte su programación entre el Pueblo Viejo y el Pueblo Nuevo, tejiendo un puente entre memoria y presente, entre ruina y cotidianidad, entre silencio y música.

El Pueblo Viejo de Belchite, donde las huellas de la guerra se mezclan con la belleza de la ruina, se convierte en escenario vivo. Hoy gestionado por la Fundación Pueblo Viejo de Belchite, es un espacio de memoria y paz, uno de los más visitados de Aragón por su valor patrimonial e histórico.

Allí se celebrarán las visitas guiadas con actuaciones sorpresa y, en la Plaza de la Iglesia del Convento de San Agustín, los conciertos principales del sábado.

Este convento barroco, con elementos mudéjares y restos cerámicos en su torre, será testigo de una velada en la que el pasado y el presente se entrelazan.

Al otro lado, el Pueblo Nuevo de Belchite ofrece la visión de una localidad viva con 1.500 habitantes. Planificado con plazas y trazado racional, destaca por su arquitectura tradicionalista y sus espacios pensados para la convivencia.

El festival abrirá en el Teatro Municipal de Belchite, ubicado en la Plaza del Ayuntamiento y cerrado durante más de sesenta años. Tras una intervención mínima, que ha querido respetar su particular aspecto inacabado, funciona ahora como espacio cultural, ejemplo de cómo el arte puede devolver el sentido a algunos lugares dormidos.

En conjunto, Escenario Estepario se confirma como un festival que no solo se escucha: también se recorre, se contempla y se guarda en la memoria.

ENTRADAS E INSCRIPCIONES

Los conciertos del viernes serán de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, los talleres de Claudia Polo y Mario Vidal no tendrán coste, pero sí será necesario realizar reserva previa.

Las visitas guiadas al Pueblo Viejo tienen un precio de 12 euros -- gratis para menores de 14 años-- y el acceso al recinto de conciertos del sábado por la noche, 20 euros --sin coste para los menores de 8 años--. Los menores necesitarán entrada también para todos los eventos de pago aunque sean sin coste.

Las entradas están disponibles en la web de Turismo de Comarca Campo de Belchite y Fundación Pueblo Viejo de Belchite.