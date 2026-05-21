El Festival Internacional de Cine de Huesca apuesta por nuevos públicos y refuerza su área de industria en su 54 edición

El certamen se celebrará del 5 al 13 de junio y competirán 77 cortometrajes por hacerse con el premio danzante que otorga la preselección directa para los premios oscar de Hollywood - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE HUESCA

HUESCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine de Huesca celebrará del 5 al 13 de junio su 54ª edición con una programación que volverá a situar a la capital altoaragonesa como uno de los grandes referentes internacionales del cortometraje. El certamen, considerado el tercero más antiguo del mundo dedicado exclusivamente a este formato, ha presentado una edición marcada por el crecimiento de su área de industria, la ampliación de actividades dirigidas a nuevos públicos y una programación paralela que combinará cine, música, literatura, gastronomía y propuestas al aire libre.

Un total de 77 cortometrajes competirán este año por los premios Danzante en las categorías Internacional, Iberoamericana y Documental, unos galardones que además otorgan la preselección directa para los Premios Oscar de Hollywood. Las obras seleccionadas han sido elegidas entre 2.342 trabajos recibidos, una cifra récord para el certamen oscense.

La directora del festival, Estela Rasal, ha destacado el carácter estratégico de esta edición y la apuesta del certamen por seguir creciendo tanto en el ámbito de mercado como en la captación de nuevos públicos. Según ha explicado, el proyecto del festival se apoya en un modelo que combina industria audiovisual, cohesión social y proyección cultural del territorio.

Entre los grandes nombres propios de este año destacan la actriz Laia Costa, que recibirá el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura; la Cinemateca Portuguesa, distinguida con el Premio Pepe Escriche; y el actor Eduard Fernández, que será homenajeado con el Premio Luis Buñuel.

Portugal será el 'País de Honor' de esta edición y tendrá una presencia destacada tanto en las actividades paralelas como en parte de la programación cinematográfica.

CORTOMETRAJES, ESTRENOS Y GRANDES HOMENAJES

La inauguración oficial tendrá lugar el 5 de junio en el Teatro Olimpia con una gala en la que se proyectará el cortometraje 'No me quites', protagonizado por Laia Costa, además del estreno del documental 'Ese niño de la fotografía. Carlos Saura', dirigido por Anna Saura.

Por su parte, Eduard Fernández visitará Huesca el 7 de junio para recoger el Premio Luis Buñuel y participar en un encuentro abierto al público moderado por el cineasta Luis Alegre. Esa misma jornada también se proyectará 'El Otro', cortometraje dirigido y protagonizado por el propio actor, junto al documental 'Memoria de Los Olvidados', de Javier Espada.

La muestra de largometrajes incluirá títulos premiados en festivales nacionales e internacionales. Entre ellos destacan 'Yo no moriré de amor', ganadora del Festival de Málaga; 'Pioneras. Solo querían jugar'; la producción portuguesa 'Magallanes'; o la mexicana 'Corina', reconocida en el festival estadounidense SXSW.

El festival continuará su apuesta por el talento aragonés con el estreno de 'El sueño de Aylan', del realizador oscense Álex Agüera, acompañado por el cortometraje 'Una bombilla en California', reciente ganador del Premio Simón.

Además, las noches del festival volverán a extenderse hasta La Catalítica con las sesiones 'Cortolíticos', que reunirán cine, encuentros y proyecciones especiales en colaboración con distintas entidades culturales y sociales.

EL FESTIVAL AMPLÍA SU MIRADA SOCIAL Y EDUCATIVA

Uno de los pilares de esta edición volverá a ser la conexión del festival con nuevos públicos y colectivos. El proyecto 'Mayores al Festival', impulsado junto a Amazon Services, crecerá este año hasta alcanzar 20 sesiones y llegará también a municipios cercanos como Chimillas, Almudévar, Gurrea o Yéqueda.

La iniciativa utiliza la filmoterapia y una selección específica de cortometrajes para trabajar con personas mayores, reforzando además la colaboración con otros eventos culturales como el Pirineos Mountain Film Festival o la Muestra de Cine Realizado por Mujeres.

En el ámbito juvenil, el programa 'El Festival de Cine en las Aulas' consolidará su tercera edición con la participación de institutos de Huesca, Barbastro, Grañén, Almudévar y Ayerbe. Los estudiantes desarrollarán sus propios cortometrajes participando en tareas de interpretación, dirección, fotografía o sonido.

El certamen mantendrá su programa 'Niños al Festival', que acercará el cine a cerca de mil escolares de primaria a través de actividades educativas organizadas junto al programa 'Un Día de Cine' del Gobierno de Aragón.

A estas propuestas se sumará la V Muestra de Realizadores Aragoneses de Cine Fulldome, organizada junto al Planetario de Aragón y la Escuela Superior de Diseño de Aragón, una iniciativa pionera en España dedicada a la creación audiovisual para cúpula completa.

EL ÁREA DE INDUSTRIA GANA PROTAGONISMO

El Festival Internacional de Cine de Huesca volverá a reforzar este año su área de industria, considerada uno de los proyectos estratégicos del certamen en los últimos años.

Entre las actividades previstas destacan el 'pitching' nacional para cortometrajes impulsado junto a Festhome y el 'Working Progress' iberoamericano, un formato pionero en España destinado a proyectos en fase avanzada de producción.

La presentación de proyectos audiovisuales aragoneses se ampliará además a dos jornadas diferenciadas, con especial presencia del talento femenino y de nuevos proyectos documentales y de ficción vinculados al territorio.

El programa profesional se completará con encuentros sobre plataformas audiovisuales, sesiones de asesoramiento para cineastas y un Foro de Coproducción Internacional organizado junto al Instituto Francés.

La programación paralela ofrecerá actividades literarias, rutas turísticas cinematográficas, exposiciones, espectáculos de circo, propuestas gastronómicas y cine al aire libre, configurando un festival que vuelve a extenderse más allá de las salas de proyección y que aspira a convertir durante nueve días a Huesca en una gran ciudad de cine.