El Festival Jazz Zaragoza 2025 reúne a Chucho Valdés, Kenny Garret Myles Sanko y John Medeski en el Auditorio

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Zaragoza Princesa Leonor acoge el XXXXII Festival Jazz Zaragoza 2025, entre este viernes 14 de noviembre, y el domingo día 16, así como el fin de semana siguiente, del 21 al 23, y reunirá a artistas de la talla de Chucho Valdés, Kenny Garret Myles Sanko y John Medeski.

El primer artista en subirse al escenario, John Medeski, representa la innovación y experimentación al teclado junto con Mad Skillet, todo un viaje al funk, jazz y psicodelia.

En este mismo territorio de exploración, uno de los grandes atractivos de esta edición será la presencia del legendario saxofonista Kenny Garrett, el sábado 15 a las 21.00 horas.

Este músico encarna la vitalidad de un jazz en constante transformación, ampliando en esta ocasión su formación a formato sexteto, incorporando a la cantante, pianista y compositora cubana Melvis Santa.

MÁS CONCIERTOS

La voz femenina tiene un papel fundamental en este festival, con la presencia también de la cantante estadounidense Jazzmeia Horn, considerada una de las grandes revelaciones del Jazz vocal, que cerrará, el domingo 16 a las 20.00 horas, esta primera semana.

La huella de los clásicos abrirá el segundo fin de semana, con el septeto Something Else, que se subirá al escenario el viernes 21 a las 21.00 horas, bajo la dirección de Vincent Herring y de la mano de músicos consagrados y reconocidos internacionalmente como Wayne Escoffery, Dave Kikoski, Paul Bollenback o Freddie Hendrix.

Otro clásico será el regreso a Zaragoza de Chucho Valdés, el sábado 22, a las 21.00 horas, después de casi 10 años de ausencia. El eclecticismo vendrá de la mano de Myles Sanko, compositor cantante y productor británico de soul y jazz que participa en sustitución del fallecido Hermeto Pascoal.

Sanko está caracterizado por sus letras y su prestigio como cantante le ha llevado a colaborar con grandes del género como Gregory Porter o China Moses. Con su quinteto cerrará la programación central el domingo 23 de noviembre, a las 20.00 horas.

Jazz en Familia estará presente en la sala Luis Galve el sábado 22 y el domingo 23, a las 18.00 horas y a las 12.00 horas respectivamente, dando a conocer a niños y jóvenes la pasión por el jazz.

MANO TENDIDA

En la presentación de este XXXXII Festival, la consejera municipal de Cultura, Sara Fernández, ha destacado que son más de 40 años, más de cuatro décadas, "trabajando el jazz y haciendo de Zaragoza una de las sedes importantísimas de este género, una cita obligada en la agenda cultural y musical, no solo zaragozana, sino también a nivel nacional e internacional".

Sara Fernández ha señalado que Zaragoza vuelve a proponer, a programar una de sus "grandes señas de identidad culturales" como es este Festival de Jazz de 2025 que "todavía se supera siempre cuando parece que es imposible".

En rueda de prensa, ha comentado que cada edición trae grandes nombres y novedades, siempre al tanto de las últimas producciones, pero también "algo muy importante como es la generación de público, que es fundamental".

Ha relatado que muchas veces se puede asociar el jazz a un público adulto, pero este festival "siempre se preocupa también por esa parte de vivir el jazz en familia, por los más pequeños y esta edición no podía faltar".

Asimismo, el jazz se acerca a otras disciplinas artísticas entre las que ha citado el cine, diferentes performances y, "por supuesto, la mano tendida, como siempre, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza", ha apostillado

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

A lo largo de todo este mes se han programado más actividades en espacios como la Filmoteca y el ciclo Jazz Cinema, Performances en Librerías, Jazz Cómic y concierto especial en Caixaforum con Enric Peidro Quartet; así como conciertos didácticos gratuitos para Colegios e Institutos.

'Jazz for Kids: Summertime' es un viaje a través del jazz que acogerá la sala Luis Galve del Auditorio con conciertos gratuitos dirigidos a colegios e institutos en colaboración con el Servicio de Educación Ayuntamiento Zaragoza. Será los días 20 y 21 de noviembre a las 09.45 y 11.30 horas.

Jazz Cinema en la Filmoteca de Zaragoza, con acceso gratuito hasta completar aforo, ofrecerá sesiones a las 20.00 horas. Este miércoles, 12 noviembre, se ha programado 'Al final de la escapada' de Jean-Luc Godard; el 18 noviembre será el turno de "Culpable para un delito", de José Antonio Duce; el 19 noviembre "Dispararon al pianista" de Fernando Trueba y Javier Mariscal.

Otra iniciativa son las performances en las librerías, como en la galería-librería La Casa Amarilla el 15 de noviembre, a las 13.00 horas con Gladston Galliza y Alonso Martínez.

En la librería Cálamo será el 22 de noviembre, a las 13.00 horas, con Olga Pyekur & Alex Comín. Además, el pasado 9 de noviembre se ha celebrado en Caixaforum el concierto especial de Enric Peidro Quartet con la presentación de su último trabajo "Tizol's Delicatessen", el mismo escenario en el que se ofreció un taller de cómic sobre el jazz.