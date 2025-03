El Festival de Málaga acoge el estreno de 'La furia', rodada en Torrevelilla (Teruel)

TERUEL 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Málaga ha acogido el estreno de la película 'La furia', un drama visceral sobre el trauma, la incomprensión y la ira que siente una víctima de violencia sexual, dirigido por Gemma Blasco y que se ha rodado en la localidad turolense de Torrevelilla, con la colaboración de la Teruel Film Commission (TFC) de la Diputación de Teruel.

La entidad de la institución provincial está presente estos días en la 28 edición del festival de cine para promocionar la provincia de Teruel para territorio para rodajes.

La ira como una pasión furiosa, que brota tras una afrenta recibida de manera inmerecida es el sentimiento que está en el centro de 'La Furia', han destacado desde la dirección de la película, que explora, más que la venganza, los sentimientos que van fraguándose en una chica, una actriz joven y primeriza, que es violada en una fiesta de Nochevieja, por alguien que conoce, pero al que no consigue ver ni identificar.

"No es una película autobiográfica, pero sí que parte de una vivencia mía personal. Cuando tenía 18 años me agredieron sexualmente y justo un poco después empecé a estudiar cine. Empecé a refugiarme en el cine y a buscar películas de esta temática que me acompañaran en ese proceso traumático", ha contado la directora Gemma Blasco.

"En realidad --ha añadido-- no terminé de encontrar películas que me representaran en ese momento del proceso traumático, en esos primeros estados más oscuros, me identificaba más con las pinturas negras de Goya. Y, por eso, tenía muchas ganas de poder hacer algo con una mirada más de entrañas, más visceral, más sucia y con más garra, huyendo un poco del panfleto moral, huyendo de la fragilidad del cuerpo y haciendo un personaje cañero y una peli cañera".

Gemma Blasco dirige este largometraje que compite por la Biznaga de Oro en el Festival de Málaga y que ha estado en el South by Southwest, de Austin (Texas), uno de los certámenes de cine, música y televisión más influyentes de Estados Unidos. La directora ya había dirigido un film, 'El Zoo', de carácter experimental.

FÍSICO E INTENSO

En 'La Furia' se vuelca en seguir a su protagonista, a la que interpreta Ángela Cervantes, en un papel físico e intenso que va creciendo durante el metraje.

"Trabajamos mucho a través del físico, el cuerpo es muy importante en la película. Cuando te pasa una tragedia así y tienes un bloqueo, no puedes racionalizarlo ni hablar de ello, el cuerpo te habla por sí mismo. El personaje carga en la parte superior, en la espalda, toda esa carga", ha explicado la protagonista.

"En ese camino, esta joven va canalizando el dolor y la ira que surgen después de esa violación. La tragedia de Medea se vuelve aquí un relato moderno, del día a día, desgraciadamente, de muchas mujeres, que tratan de lidiar con esos sentimientos después de haber sufrido violencia de los hombres", ha comentado.

"Creo --ha añadido la directora-- que la película, en cierta manera, también es una tragedia. Me interesaba un poco el sentido de lo fatídico. Medea me encajaba porque era una bruja, porque la llamaban loca, porque lo que hizo fue buscar su poder dentro de ese contexto, porque se apropió de su propio dolor, es decir, yo mato a mis hijos que son míos porque a mí me han hecho daño".

Ha subrayado que "esto es terrible en la vida real", pero ha considerado que "es interesante la idea precisamente de que la ficción sirve para hacer todo esto". "A mí, como directora, también me ha servido para vengarme, en cierta forma la película es mi venganza. Es la representación de la venganza femenina y de coger el poder, me interesaba la reapropiación de su dolor", ha explicado Blasco.

El hermano de la protagonista, al que interpreta Àlex Monner, realiza a su vez una "bajada a los infiernos" tras la confesión de ella, por lo que la soledad e incomprensión de esa joven se acentúa y sus caminos se van distanciando.

"Me gusta pensar que es un tipo de hombre, y es interesante porque creo que a través de mi personaje, la directora también ha encontrado su venganza particular. Está bien que una misma psique de una directora se puede comportar desde varios personajes distintos. Este chico tiene una mentalidad ultra mega protectora y al final se acaba convirtiendo en el antagonista de la peli", ha indicado Álex Monner.

METÁFORAS

"No tiene herramientas para lidiar, no entiende la forma en que su hermana está lidiando con eso, no puede con esa incertidumbre y en vez de acercarse, de preguntar, de escuchar, pues hace todo lo contrario", ha contado el actor.

Gemma Blasco ha rodado una película que se apoya en dos metáforas, por un lado, la de la propia obra Eurípides sobre esa madre, Medea, que mató a sus hijos y por otro, en la relación con la violencia que enfrenta la caza, actividad a la que es aficionada la familia de la víctima.

"Quería jugar en general con lo animal porque lo tuve marcado. Yo sabía lo que yo sentía y a partir de ahí empecé a construir el guion con imágenes viscerales. El pueblo de la película es mi pueblo, he visto destripar jabalíes, cómo abrían cerdos, yo tenía esas imágenes y me fueron interesando, tenía sentido que ella hiciera un arco incluso con eso, que de ser espectadora de la matanza de un jabalí pasa a estar metiendo las manos en las tripas", ha concluido la directora.