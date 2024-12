El Festival de Navidad de Arbolé presenta al ilusionista Txema Muñoz con 'The postman'

Archivo - Txema Muñoz en 'The postman'.

ZARAGOZA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El XXIII Festival 'Una Navidad de Cuento', que celebra el Teatro Arbolé de Zaragoza hasta el 7 de enero, presenta este domingo, 29 de diciembre, a las 12.00 y las 18.00 horas, al ilusionista catalán Txema Muñoz, que pondrá en escena el show 'The postman', programado dentro de Zaracadabra.

Un gran espectáculo de magia desde el clown sin palabras, fruto de la colaboración entre estos dos festivales. Txema Muñoz tiene en su haber ocho premio internacionales, entre ellos el Premio de Oro en el Festival Les Anneaux Magiques de Suiza y el Primer Premio en el Festival Magic Valongo de Portugal.

Dicen que es el único cartero que ha repartido cartas en más de veinte países de los cinco continentes. Ha entregado paquetes a la Reina de Inglaterra, al Papa y a dos presidentes de la Casa Blanca. Distribuye todo lo que tiene destinatario. Pero se da cuenta de que tiene un paquete sin dirección ni remitente. Decide abrirlo y descubrir qué contiene ese paquete. No podía sospechar qué le iba a ocurrir con ese paquete sin propietario. Nunca se lo podía haber imaginado.

Cuando se abre una carta, cualquier cosa es posible. Dentro del sobre pueden esconderse toneladas de poesía, un mar de sorpresas o un océano de magia que solo espera que la solapa se rompa para salir volando y alcanzar igual altura que la imaginación. Y este es el mundo que llena la carta que tiene que entregrar un cartero muy especial, un cartero que no quiere fallar, un cartero que hará todo el que pueda y más para entregar una carta que no tiene remitente ni destinatario, que parece no tener propietario pese a que seguro alguien la está esperando.

Y este cartero, 'The postman', para descubrir a quién va dirigida, decidirá abrirla. Y una vez haya abierto el sobre, cualquier cosa podrá pasar, cualquier sorpresa podrá volver a convertir al público en un niño inocente que cree que los fantasmas existen y que los vasos se llenan sin que nadie acerque hasta ellos el agua. Txema Muñoz reúne sus mejores dotes de ilusionista y mimo para regalarnos un espectáculo que sin palabras nos dirá mucho y que nos entregará una carta que, aunque no lo supiéramos, todos estábamos esperando.