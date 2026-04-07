El Festival Zaragoza Florece ofrecerá diez intervenciones artísticas y suma el espacio del Jardín Botánico

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, presenta el VI Festival Zaragoza Florece - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Zaragoza Florece ofrecerá del 21 al 24 de mayo, diez intervenciones de arte floral de distintos autores españoles e internacionales, distribuidas por el Parque Grande José Antonio Labordeta y sumará como nuevo espacio el recientemente recuperado Jardín Botánico 'Francisco Loscos' para acoger actuaciones musicales y propuestas artísticas que refuercen la dimensión cultural de este evento.

El concepto creativo de este año es 'El jardín que imaginamos' y supone una vuelta al origen, al momento en el que se conceptualiza e inspira ese jardín que da origen a este festival, ha descrito la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante la presentación del evento acompañada de la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes.

"Creo que el jardín que imaginamos nos va a sorprender, nos va a permitir volver a la parte más onírica de esa conceptualización y de ese diseño creativo que tienen los artistas y, sobre todo, ese reencuentro de los zaragozanos, de todos nosotros los zaragozanos, con nuestro parque más histórico, más querido, con esos amigos, y en ese momento de disfrutar de la música, de la naturaleza, de las flores y de la mejor gastronomía", ha sintetizado Chueca en la presentación.

En esta sexta edición, el festival busca remontarse a la ilusión del origen, de la primera edición nace en la pandemia. Por eso, se quiere volver a imaginar desde la visión de cada artista, antes de la creación del arte floral y retrotraerse a ese momento en el que se conceptualiza y que se inspira para crear un jardín que hace realidad este festival.

"La ilusión renovada, con esa vuelta al principio, a los orígenes para ese reencuentro con la naturaleza, la música, el arte, la cultura y la gastronomía hace que este festival se único en España y en Europa", ha dicho la alcaldesa.

Esta iniciativa nace en 2020 para dar lugar a una "nueva forma de apostar por la cultura y por la participación ciudadana" porque en este festival confluye no solo la inspiración del arte floral y de los jardines, sino la música, la gastronomía y también en la participación de todos los zaragozanos de forma gratuita, ha recalcado Chueca.

La alcaldesa ha invitado a todos los ciudadanos y visitantes a que acudan al Parque Grande durante esos cuatro días de mayo y se ha mostrado convencida de que se superarán la cifra de 360.000 visitantes del pasado año.

"Este año --ha aventurado-- no serán menos porque el impacto que tiene en la ciudad y en visitantes crece año tras año y no solamente son visitantes locales y aragoneses, sino que la proyección nacional es cada vez más importante y es uno de los fines de semana elegidos por ciudadanos de fuera para venir y disfrutar de este festival único que nació en Zaragoza, que se ha consolidado, que crece y que, sin duda, nos permite facilitar esa proyección de Zaragoza hacia afuera en el mundo de la cultura al aire libre y haciendo gala de la calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad".

INTERVENCIONES

Con un presupuesto de 500.000 euros, de los que más de 360.000 son patrocinios privados y colaboraciones, "el coste para las arcas públicas es relativamente reducido" ha comentado la alcaldesa, quien ha destacado que en proporción al disfrute ciudadano es de los festivales "más rentables" que se hacen en la ciudad.

En esta sexta edición participarán maestros florales nacionales e internacionales como Nicu Bocancea, Casa Protea, Alex Segura, Samuel Flores, David Córdoba, Bea Beroy, Clara Sanz, Carles J. Fontanillas, Carlos Curbelo, Zaragoza Dinámica y la Asociación de Floristas de Aragón.

Sus intervenciones se instalarán en espacios emblemáticos del Parque Grande como la Escalinata del Batallador, la Fuente de Neptuno, el Puente de los Cantautores, Los puentes de la avenida de los Bearneses, la calle Isabel Zapata, el Pozo, el Cupresal, el invernadero, la Pajarera y el monumento a la Exposición Hispano-Francesa.

Precisamente, en este último espacio estará una de las novedades de esta edición que es La Placita by Enbotella, que contará con programación musical propia y con marcas invitadas que ofrecerán distintas actividades.

LOS ESPACIOS

Se mantiene la apuesta de que sea un festival abierto y para todos los públicos con el Mercado de las Flores, en el paseo de San Sebastián, donde se darán cita floristas y negocios de la ciudad que ofrecerán productos decorativos.

La gastronomía será otro elemento significativo del festival con una zona específica que reunirá a 20 foodtrucks en las que poder degustar cocina internacional y también productos locales La zona infantil tendrá su propio espacio en EcoKids, con actividades educativas sobre sostenibilidad, talleres de compostaje, juegos y espectáculos infantiles. Además, los maestros florales realizarán demostraciones en directo en la Nueva Arboleda, acercando al público sus técnicas y procesos creativos.

Los escolares aprenderán a hacer compost y descubrirán su gran utilidad junto con la Señora Gus y el Señor Mic. La inscripción se tiene que formalizar a través del link 'www.lastribusdelparque.es/zaragozaflorece2026/'.

NOVEDAD

Como novedad, este año, se incluye en la zona de talleres 'EcoJUNIOR', para más de 9 años, que también precisa de inscripción previa.

Las actuaciones musicales y otras actividades se repartirán entre los distintos espacios del Parque Grande, aunque el escenario principal ubicado, como el año pasado, cerca del CDM Perico Fernández --Salduba-- será el que acoja a las principales figuras. Entre los nombres confirmados están Vera GRV, Arey, Vreno YG, Mediterráneos, Poetas de Calle, Prospekt Mira, Rosín de Palo, Pared con Pared y La Carrera.

En la Zona Picnic sonará la música de Álvaro Subías, Andrea Arribas, Erik Romero o Hugo Irigoyen, mientras que en escenario de la Escalinata del Batallador se contará con la Asociación de Tango El Garaje, L'Asia, Alma de Cántaro, Lord Beyron y Hotel de Marte.

En el Puente de los Cantautores se podrán ver las actuaciones de Jack Wish, Rita Baztán, Jara de Miguel y Aman de Tu. Asimismo, para el público familiar estarán Las Tribus del Parque, Almozandia Teatro y Bombea!.

"Vamos a poder disfrutar del mejor de los escenarios hasta la fecha porque vamos a poder combinar artistas musicales en distintos escenarios" ha avanzado Chueca para explicar que también en el Jardín Botánico habrá música, pero en el escenario principal se combinarán hasta 37 intervenciones y con distintos DJs que generarán distintos ambientes.

"Vamos a pasar del escenario principal de Ibercaja, al escenario central en el Jardín Botánico, donde queremos también que tenga un espacio musical y con distinta programación más tranquila", ha comentado la alcaldesa

ANIMARSE A DECORAR

Zaragoza Florece tendrá su reflejo más allá del Parque Grande y algunas marquesinas del tranvía próximas a este espacio, así como algunos edificios emblemáticos de la ciudad, también incorporarán una decoración especial durante los días del festival.

Por eso, Chueca ha invitado también a otras instituciones, públicas y privadas, así como a comercios de toda la ciudad, a que se sumen y acompañen esta gran celebración floral decorando sus escaparates y fachadas.