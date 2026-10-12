La Fiesta por la Inclusión estrenará escenario en la zona Expo con su primera andada popular accesible

Archivo - Una edición anterior de la Fiesta por la Inclusión. - DFA - Archivo

ZARAGOZA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiesta por la Inclusión de Fundación Dfa estrenará escenario el próximo 25 de octubre. Después de 25 ediciones celebradas en el Parque de Atracciones de Zaragoza, la entidad traslada este año su tradicional encuentro a la Plaza Lucas Miret, en la zona Expo, con una propuesta renovada que invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una mañana de convivencia, diversión y sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad.

La jornada, que se enmarca en la celebración del 50.º aniversario de Fundación Dfa, mantendrá su carácter festivo y reivindicativo, con actividades gratuitas dirigidas a personas de todas las edades. El nuevo emplazamiento permitirá reunir en un espacio abierto propuestas deportivas, culturales, musicales y de entretenimiento, con la participación de diferentes entidades y colectivos de la capital aragonesa.

La principal novedad de esta edición será la celebración de una andada popular, gratuita y accesible, de tres kilómetros, con salida y llegada en la Plaza Lucas Miret. La actividad comenzará a las 10.00 horas y está concebida para favorecer la participación de personas con diferentes capacidades, convirtiendo el recorrido en una experiencia compartida de convivencia e inclusión.

Para participar en la andada será necesario inscribirse previamente a través de un formulario disponible en la página web de Fundación Dfa: www.fundaciondfa.es.

Tras la andada, la plaza acogerá una amplia programación de actividades que combinará deporte adaptado, talleres creativos, música, danza inclusiva y animación para toda la familia. Una propuesta abierta a toda la ciudadanía que busca hacer de la zona Expo un espacio de encuentro y participación.

Más allá de su carácter lúdico, la Fiesta por la Inclusión mantiene el espíritu con el que nació hace más de dos décadas: reivindicar una sociedad más accesible, inclusiva y respetuosa con los derechos de las personas con discapacidad.

Como en ediciones anteriores, la jornada incluirá la lectura del Manifiesto por la Inclusión, con la participación de representantes institucionales y de Fundación Dfa.

La celebración adquiere este año un significado especial al coincidir con el 50.º aniversario de la entidad, cinco décadas de trabajo en Aragón en defensa de la autonomía, la igualdad de oportunidades y la participación social de las personas con discapacidad.