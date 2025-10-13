Las Fiestas del Pilar sacan un 7,9 de nota media, según la encuesta del Ayuntamiento de Zaragoza

Pregón de inicio de las Fiestas del Pilar, desde el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza, a 4 de octubre de 2025, en Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

Son las segundas fiestas más valoradas, después de 2023

La limpieza de las calles registra un "máximo histórico" con una nota del 8,59

ZARAGOZA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas del Pilar 2025 han recibido una nota media de un 7,9, colocándose como las segundas más valoradas después de 2023, según la encuesta que elabora cada año el Ayuntamiento de Zaragoza. De las mil respuestas en entrevistas presenciales, el 38,1% las calificaron como "muy buenas", el mejor dato de toda la serie histórica, que comenzó en 2013.

Así lo ha avanzado la consejera municipal de Cultura, Educación y Turismo, Sara Fernández, quien ha insistido en rueda de prensa en que, a falta de pocas horas para finalizar las fiestas, el balance es "muy positivo" y en el equipo de gobierno están "muy contentos" con la participación en los actos y con la respuesta a nivel cívico y ciudadano.

Según la encuesta, ocho de cada diez personas han calificado las fiestas como "buenas" o "muy buenas", y la nota y media supera en casi tres décimas la valoración del año pasado. Por edades, están más satisfechos lo jóvenes de menos de 30 años y, por géneros, los hombres.

Como es habitual, la programación infantil y los actos tradicionales son los más valorados, lo que se demuestra también en las cifras de afluencia. En concreto, acumulan un 43,4% y un 56,4% de puntuaciones "muy buenas", respectivamente.

Por espacios, los dos escenarios de la plaza del Pilar --Fuente de Goya y Fuente de la Hispanidad-- y Río y Juego son los más conocidos, pero otros más recientes como la Estación del Norte, el Jardín de Invierno del Parque Grande o el espacio situado junto a la residencia Xior --antiguo Pontoneros-- van ganando notoriedad.

También han sido "muy bien valorados" los servicios municipales, con la limpieza alcanzando un "récord histórico" con una nota de 8,59 y la seguridad ciudadana con un 7,9. Por contra, la movilidad --6,78-- y los nuevos espacios seguros unisex, que sustituyeron a los Puntos Violeta, --6,61--, han recibido puntuaciones más bajas.

El gasto medio estimado ha sido de algo más de 200 euros, superior al del año pasado, y el segundo más alto de la serie histórica, algo que ha aplaudido la consejera porque las Fiestas del Pilar son "un momento económico de los más importantes del año".

PARTICIPACIÓN

A falta de tener los datos definitivos con la conclusión de las fiestas, que este año han durado un día más al coincidir el 12 de octubre con domingo, el acumulado ha superado ya los 2,6 millones de asistentes, que fue la cifra total del año pasado.

Fernández ha destacado las cifras de la Ofenda de Flores, con 120.000 oferentes que terminaron de depositar sus ramos ya pasada la medianoche y más de 470.000 personas que recorrieron la plaza del Pilar a lo largo del día, un 8,5% más de participación y un 15% más de público.

En cuanto a la Ofrenda de Frutos, más de 3.700 personas han llevado sus alimentos a la Virgen del Pilar este lunes y el público que la ha visto por las calles se ha duplicado, al pasar de 52.000 a 114.875 personas.

Las cifras, en definitiva, confirman que "las Fiestas del Pilar siguen siendo unas fiestas de calle, unas fiestas participativas y unas fiestas muy populares", según Sara Fernández.

Más de un millón de personas se han reunido en torno a los actos tradicionales, casi 500.000 en los grandes recintos y conciertos, 819.000 en espacios especializados en plazas y calles, mientras que las Foodtrucks o el Espacio Zity de Valdespartera han congregado a 153.300 y 445.100 personas respectivamente y se confirman como "centros neurálgicos" de los Pilares.

El escenario principal de la plaza del Pilar congregó a 184.888 personas, siendo el más multitudinario el concierto de Los40 Pop Festival --37.941 personas--, seguido por Los40 Dance --35.550-- y el Padre Guilherme --17.070--. El Pilar Folk ha recibido un total de 160.000 espectadores a lo largo de todas las fiestas.

"La evolución de las cifras en todos los espacios nos dicen que es correcto y que la apuesta que hicimos hace unos años por la descentralización funciona porque se ha repartido el público, algo que ayuda a la seguridad", ha asegurado.

OTROS ESPACIOS

Además, otros espacios como el Auditorio --28.592 accesos-- o los teatros --25.100 espectadores-- han registrado "llenos en todas partes", con la programación infantil liderando con más de 250.000 participantes, empujados sobre todo por los 130.000 asistentes a Río y Juego y el "exitazo" de novedades como el León Garganchón, que ha repartido sus visitas a los barrios junto al Tragachicos y la Comparsa de Gigantes y Cabezudos.

Entre las novedades, el 'Off de Calle', en paseo Independencia y alrededores, ha reunido a más de 12.500 personas en torno a las artes escénicas.

En cuanto al impacto, esta edición de las fiestas ha generado un total de 10,4 millones de impresiones en todas las plataformas digitales y los datos turísticos también "han ido muy bien", ha afirmado la responsable municipal de Cultura.

Así, en 'TikTok, el contenido más reproducido fue el concierto de Pablo López, el sábado 4 después del Pregón, mientras que ha destacado también, ese mismo día, el 'Canto a la Libertad', superando las cien mil visualizaciones. La web municipal ha alcanzado casi las 60.000 visualizaciones en el último mes.

De cara a 2026, ha aseverado que la Ofrenda de Flores es un acto que se revisa "continuamente", como demuestra la ampliación de horarios y hasta de un 40% en los grupos en los últimos cinco años, o el cambio en la estructura de la Virgen. También habrá que replantear algunos recorridos, pues el Coso estará en obras ya desde Navidad.