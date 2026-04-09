Finaliza la renovación de los cubos de acceso al aparcamiento de la Glorieta de Teruel con 117.161 euros de inversión

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, han visitado la zona para comprobar el resultado de los trabajos. - AYUNTAMIENTO DE TERUEL

TERUEL 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Teruel ha finalizado las obras de renovación de los paneles de revestimiento y actuaciones complementarias en los denominados cubos de madera que sirven de acceso al aparcamiento subterráneo de la Glorieta. Los trabajos han supuesto una inversión que asciende a 117.161 euros.

La actuación, ejecutada por la empresa Reformas y Construcciones Mudéjar, ha permitido mejorar la durabilidad de las estructuras, su funcionalidad y su integración estética en el entorno urbano. La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, y el concejal de Infraestructuras, Juan Carlos Cruzado, han visitado la zona para comprobar el resultado de una intervención.

Los trabajos han consistido en la renovación completa de los revestimientos de estas estructuras mediante un material de estética similar al original, pero con mejores condiciones de durabilidad. Asimismo, se han sustituido todas las luminarias y se han ejecutado actuaciones complementarias para garantizar la correcta impermeabilización del conjunto y resolver los encuentros del nuevo revestimiento con otros elementos constructivos.

Además, se ha instalado una subestructura con travesaños horizontales y argollas de acero inoxidable que permitirá la colocación de lonas informativas adosadas al nuevo revestimiento, sustituyendo así las soluciones adheridas a los paneles que se venían utilizando hasta ahora.

El estado de deterioro del revestimiento era evidente tanto desde el punto de vista estético como estructural, ya que presentaba filtraciones y rotura de paneles, por lo que la actuación era necesaria para garantizar la seguridad, la conservación y la correcta imagen de este espacio.

La alcaldesa de Teruel ha destacado que la intervención "ha permitido renovar completamente la imagen de estos elementos tan característicos de la Glorieta, mejorando al mismo tiempo su funcionalidad y su durabilidad". "Queríamos una solución que mejorara el acceso al aparcamiento subterráneo y que al mismo tiempo respetara la estética de este espacio tan emblemático de la ciudad por el que pasan cientos de turolenses cada día", ha señalado Emma Buj.

El resultado son unos cubos de acceso modernos, funcionales y totalmente integrados en el entorno urbano. La alcaldesa también ha subrayado que la actuación aporta "más visibilidad, mayor comodidad para los usuarios y una imagen renovada para esta zona de la ciudad", al tiempo que ha recordado que en el proyecto se han utilizado materiales que conjugan durabilidad y estética y que respetan los criterios establecidos por la Comisión Provincial de Patrimonio para la aprobación del diseño original.