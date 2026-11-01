Fisioterapeutas del Sector II de Atención Primaria desarrollan un proyecto para pacientes con lumbalgia crónica

De izquierda a derecha, los profesionales participantes en la iniciativa: Mar Yagüe, Andrea Gayan, Noemí Usero, Raquel Sierra, Laura Simón, Elena Gaspar, Luis Varga. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los fisioterapeutas de Atención Primaria del Sector Zaragoza II han desarrollado una intervención conjunta dirigida a pacientes con lumbalgia crónica, una de las causas más frecuentes de consulta en fisioterapia y uno de los problemas de salud que más limita la actividad y la calidad de vida de quienes la padecen.

La iniciativa está dirigida a personas con dolor lumbar de más de tres meses de evolución con niveles moderados-altos de lo que se denomina kinesiofobia (miedo al movimiento) y se basa en dos pilares fundamentales: la educación en neurociencia del dolor y el ejercicio terapéutico.

Para ello, profesionales de distintos centros de salud trabajaron de forma coordinada en la elaboración de un material educativo común, diseñado específicamente para explicar de forma sencilla cómo funciona el dolor crónico y qué estrategias pueden ayudar a manejarlo.

Ocho fisioterapeutas de cinco unidades distintas de Atención Primaria del Sector Sanitario Zaragoza II se pusieron manos a la obra para elaborar un documento que desmonta algunas creencias erróneas muy frecuentes entre estos pacientes.

Muchas personas con dolor lumbar persistente desarrollan miedo al movimiento, pensando que la actividad física puede agravar la lesión o causar un daño mayor. Sin embargo, la evidencia científica muestra que, en muchos casos, evitar el movimiento puede contribuir a perpetuar el problema y aumentar la discapacidad asociada al dolor.

Detectar en la primera valoración esas creencias o conductas evitativas del movimiento, ayuda a facilitar la adhesión del paciente al tratamiento que necesita con este material desarrollado y el refuerzo de determinados conceptos a lo largo de las sesiones.

Los profesionales realizaron este trabajo con una muestra de 69 pacientes de entre 30 y 70 años que presentaban lumbalgia con más de tres meses de evolución, que mostraron un nivel de miedo al movimiento entre moderado-alto, entre otros criterios. El 78,4% de esos pacientes evitaban moverse, pero más del 65% asimiló correctamente el concepto del dolor crónico tras recibir el material informativo, un 80% redujo el miedo al movimiento tras seguir las indicaciones profesionales y un 90% redujo el dolor.

Raquel Sierra, fisioterapeuta del centro de salud 'Muñoz Fernández' de Zaragoza, coordinadora y una de las participantes de este proyecto de mejora, explica que esta iniciativa "sigue una metodología ágil que no requiere una gran inversión de tiempo para realizar tanto las evaluaciones iniciales como las finales". Para Sierra, "es fundamental transmitir que en el dolor agudo y el dolor persistente subyacen mecanismos fisiológicos diferentes".

Ha añadido que "el dolor persistente es una experiencia compleja que se puede ver influenciada por factores psicoemocionales, sociales y educativos. Cuando tratamos a personas con lumbalgia persistente, es clave animarlas a abandonar el papel pasivo y motivarlas a ser parte activa de su tratamiento a través del ejercicio terapéutico, multicomponente o inclusive el juego. El paciente debe comprender que tras tanto tiempo padeciendo dolor, está en un estado de sensibilización donde su cerebro puede interpretar erróneamente estímulos normales como si fueran estímulos dolorosos".

Los profesionales explican con este material que el dolor crónico no depende únicamente de posibles alteraciones estructurales en la espalda, sino que también intervienen mecanismos relacionados con el sistema nervioso y la forma en que el cerebro interpreta las señales de dolor. Comprender estos procesos ayuda a reducir el miedo, aumentar la confianza y favorecer una recuperación más activa.

Además de consensuar la información proporcionada a los pacientes, los fisioterapeutas unificaron las recomendaciones de ejercicio terapéutico, lo que permite reducir la variabilidad en la práctica clínica.La intervención ha incluido la evaluación de los pacientes antes y después de recibir estas recomendaciones, con el propósito de analizar el posible impacto de una estrategia combinada de educación sobre el dolor y ejercicio terapéutico en personas con lumbalgia crónica.

Este trabajo, titulado 'Educación en neurociencia del dolor en el tratamiento fisioterápico de lumbalgia crónica', recibió el premio a la tercera mejor comunicación en las Jornadas anuales de calidad que celebra el SALUD en Aragón.