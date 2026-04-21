Fonz (Huesca) abre la sexta edición del programa 'La compañía ilustrada' con 'Misterios de libro'

Biblioteca de Fonz. - AYUNTAMIENTO DE FONZ.

FONZ (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

La Casa Carpi, las escaleras de la Iglesia parroquial en la Plaza Mayor, el palacio de los Alba en la calle Codera entre otras localizaciones de edificios públicos de Fonz (Huesca) acogen las lonas de las veinte ilustraciones inspiradas en libros de misterio, temática elegida para protagonizar la sexta edición de La Compañía Ilustrada, programa impulsado por la Diputación Provincial de Huesca a través de su red de bibliotecas para fomentar la lectura y acercar el arte de la ilustración al medio rural.

Fonz ha vuelto a encontrarse este martwa con La Compañía Ilustrada, momento que ha servido para dar por inaugurado por parte de la alcaldesa, María Clusa, el diputado provincial de Cultura, Carlos Sampériz, y el comisario de la muestra, Carlos Grasa, su sexta edición, que reúne un total de veinte cuadros o lonas con reproducciones de diez libros de la literatura universal, realizados por diez ilustradores.

Desde Fonz arranca así una edición que llegará a 40 municipios del Alto Aragón, llevando la lectura, la ilustración y la creación contemporánea a bibliotecas, calles y espacios públicos, fusionándose con el paisaje de cada localidad.

Durante el acto inaugural, celebrado en la Biblioteca, la alcaldesa ha realzado el valor que tiene para el municipio acoger esta edición en un formato que hasta ahora no había recalado en la localidad.

Clusa ha recordado que existía desde hace tiempo el deseo de poder recibir esta propuesta de esta forma y ha subrayado su encaje en un entorno patrimonial como el de Fonz: "Aunque lo habíamos intentado muchas veces, nos había tocado otras veces a través de la biblioteca en otro tipo de formato y este año hemos estado trabajando para que nos pudieran tocar estas lonas tan vistosas que en este entorno histórico-artístico que tenemos creemos que van a dar mucho juego y muchas posibilidades".

Más allá de la propia exposición, la alcaldesa ha puesto también el acento en la vida que gira alrededor de la Biblioteca Municipal y en el uso cotidiano que tiene dentro de la población. "Con cualquier excusa utilizamos este centro como un centro activo por parte de los vecinos", ha afirmado, en referencia a las actividades como el club de lectura o Educación de Adultos, entre otras.

POSTALES Y OTROS MATERIALES

La exposición se completa en Fonz con postales, libros vinculados a la muestra y otros materiales divulgativos, además de nuevas actividades incluidas en la programación.

Entre ellas figura el taller que impartirá Isidro Ferrer, premio Nacional de Diseño, el próximo 6 de mayo. El comisario de la exposición, Carlos Grasa, ha puesto de relieve la dimensión que ha ido alcanzando La Compañía Ilustrada con el paso de los años y su capacidad para llegar a un público muy amplio.

"Hemos calculado en torno a las 200.000 personas por año, lo que quiere decir que este año vamos a pasar ya el millón de personas que han disfrutado de este programa", ha asegurado con entusiasmo.

Grasa ha defendido además la singularidad de una iniciativa que se ha consolidado edición tras edición y que ha encontrado en la provincia un terreno fértil para crecer y mantenerse en el tiempo.

"Es único en España y de hecho se ha tratado de realizar en otras Comunidades Autónomas pero no se ha conseguido, sólo se realiza en la provincia de Huesca", ha dicho, valorando el compromiso de técnicos y bibliotecarias y el apoyo de entidad provincial.

Por su parte, el diputado de Cultura de la Diputación de Huesca, Carlos Sampériz, ha hecho notar la capacidad del programa para llegar a todo el territorio y ha subrayado el papel que desempeñan las bibliotecas en la vida de los municipios. "No se entenderían los pueblos sin las bibliotecas, sin las bibliotecarias", ha manifestado durante el acto.

Con esta inauguración, Fonz abre la edición 2026 de La Compañía Ilustrada y vuelve a confirmar algo que en el municipio se sabe bien desde hace tiempo: que la cultura no es un gesto puntual, sino una parte viva de su día a día.

'Misterios de libro' inicia así su recorrido desde una localidad que ya conocía este programa y que este año lo recibe con una presencia nueva, más visible y más abierta al encuentro con vecinos y visitantes.