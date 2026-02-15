El Foro Contacta reunirá a 13 empresas y un centenar de candidatos el próximo 26 de febrero en Huesca - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca impulsa una nueva edición del Foro Contacta, que se celebrará el próximo 26 de febrero, de 17.00 a 19.00 horas, en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner. En esta ocasión, 13 empresas del territorio participarán en una jornada concebida como un espacio de interrelación y networking entre el tejido empresarial y personas en búsqueda o mejora de empleo de todas las edades.

El Foro Contacta tiene como objetivo principal crear y fortalecer redes profesionales informales que permitan generar oportunidades reales de empleo y contratación en el territorio.

Se trata de un formato ágil y dinámico que facilita el contacto cara a cara en un ambiente cercano y distendido, favoreciendo el intercambio directo de información y expectativas entre empresas y candidatos. Desde el punto de vista de las personas en búsqueda o mejora de empleo, la sesión representa una oportunidad única para establecer contacto directo con responsables de recursos humanos y representantes empresariales.

Podrán conocer de primera mano los perfiles profesionales más demandados, presentar su potencial y capacidades, superar barreras que en ocasiones dificultan el acceso al mercado laboral y establecer contactos profesionales clave para su futuro.

Para el empresariado, el Foro Contacta es también una herramienta estratégica. Permite visibilizar el talento disponible en el territorio, detectar nuevos perfiles interesantes y entrar en contacto con personas que, de otro modo, podrían no llegar a conocer.

Además, las empresas podrán exponer sus necesidades actuales y futuras de recursos humanos, así como las competencias y cualificaciones que requieren para sus organizaciones.

Esta iniciativa pone en valor a las empresas de Huesca y su entorno, al tiempo que amplía el abanico de perfiles interesados en incorporarse al mercado laboral local, reforzando así el compromiso con el desarrollo económico y el empleo en el territorio.

El Foro Contacta está organizado por el Ayuntamiento de Huesca, a través del Área de Desarrollo, junto con el Instituto Aragonés de Empleo, la Comarca Hoya de Huesca y la Asociación para el Desarrollo Rural Comarcal de la Hoya de Huesca (ADESHO).

Este año, además, se enmarca dentro de las actividades previstas con motivo de la parada del Tour del Talento en nuestra ciudad, una semana repleta de propuestas para fomentar el emprendimiento, la empleabilidad y el talento joven, aunque esta actividad está abierta a personas de todas las edades.

Las trece empresas participantes presentan una serie de necesidades de personal a corto y medio plazo en distintos sectores. Así, Ms and Mr Language Huesca busca profesor de inglés para academia y extraescolares --con nivel C1, C2 o nativo y experiencia docente--. La Fundación Valentia Huesca demanda puestos de monitor cuidador, cocinero y auxiliar de enfermería. Avanza Movilidad Integral desea contratar a personal como conductor y mecánico de autobús y monitor de transporte escolar.

Por su parte, Plásticos Escanero ofrece puestos de operario de producción, comercio internacional y mantenimiento. YMCA cuenta con vacantes como monitor de tiempo libre, educador de menores y otros perfiles a través de su agencia de colocación. Tinkervan aspira a incorporar un electricista de automoción, montadores-instaladores y administrativos-comerciales. Desde Electroacústica Barreu estarían interesados en perfiles de comercial de tienda y técnico superior en informática/electrónica/telecomunicaciones.

Además, Lsystem ofrece contratos de administrativo con perfil comercial, docente-formador y perfiles de hostelería. Ecomputer está interesada en perfiles de administrativo con conocimientos de contabilidad y logística, comercial B2B y técnico informático. V Sancho quiere incorporar empleados que desempeñen labores de mecánico y comercial de maquinaria agrícola y atención de recambios.

La Fundación San Ezequiel Moreno esta interesada en perfiles de cuidado de personas, limpieza de instalaciones y camareros. Anticimex Ambiental quiere contratar un técnico de control de plagas, mientras que la Cámara de Comercio cuenta con vacantes de administrativo, técnico de marketing y comunicación y otros puestos vinculados a su agencia de colocación.

La dinámica del evento consistirá en la realización de entrevistas rápidas de cinco minutos con las empresas seleccionadas, un formato que permite optimizar el tiempo y facilitar un mayor número de contactos en una sola jornada.

Las personas interesadas en participar deberán inscribirse a través de un formulario online, disponible en la página web municipal, seleccionando un máximo de tres empresas con las que deseen entrevistarse.

El aforo está limitado a 100 participantes, por lo que se recomienda formalizar la inscripción con antelación en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1ClxCM-rJu2l_FdiZWVe2gbwG4ALawOAVZGu6LQTT2iI/viewform?edit_requested=true

Desde la organización se recuerda la importancia de postular únicamente a aquellas vacantes para las que se esté cualificado y de asistir a las entrevistas el día del Foro.

Con esta nueva edición del Foro Contacta, el Ayuntamiento de Huesca reafirma su compromiso con la empleabilidad, el fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de oportunidades en el territorio, impulsando un espacio eficaz y cercano para conectar talento y empresa.