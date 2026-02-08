El FÓRUM publica un libro para promover la disminución de contenciones físicas en el ámbito sanitario

ZARAGOZA, (EUROPA PRESS)

Las VII Jornadas Salud Mental y Derecho, 'Medidas no voluntarias en materia de salud mental: humanización y respuesta de los tribunales, organizadas por la Universidad de Zaragoza y el Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental (FÓRUM), tendrán lugar el próximo 19 de febrero, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de Zaragoza, y serán el marco elegido para la presentación oficial del libro 'Humanización de las medidas involuntarias en pacientes de salud mental, tras la convención de los derechos de las personas con discapacidad'.

Estas jornadas se enmarcan en la colaboración que el FÓRUM mantiene con el Proyecto de Investigación, del Ministerio de Ciencia e Innovación, 'Vulnerabilidad Patrimonial y Personal' del que son investigadoras principales las profesoras María Victoria Mayor y Sofía de Salas. Darán comienzo a las 16.30 horas con la presentación del Decano de la Facultad de Derecho, Antonio García Gómez.

La ponencia inaugural correrá a cargo del catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid y vocal permanente de la Sección Quinta de la Comisión General de Codificación, Julio Banacloche Palau, con el contenido 'Presente y futuro de los internamientos no voluntarios a la luz del artículo 763 LEC'.

A continuación, intervendrán José Fernández Iglesias, asesor jurídico del FÓRUM, con el tema 'Algunas respuestas de los Tribunales respecto a la Adopción de Medidas Involuntarias' y Alejandro Pérez Esteban, psiquiatra clínico en la Fundación Hospitalaria Zaragoza y forense, que hablará de las 'Medidas involuntarias en pacientes de salud mental desde una perspectiva clínica'.

El acto finalizará con la presentación, por parte del presidente del Fórum, Alfonso Cerdán Ibáñez, del libro 'Humanización de las medidas involuntarias en pacientes de salud mental', dirigido sobre todo a profesionales sanitarios del ámbito hospitalario y residencial, llevado a cabo mediante un convenio de colaboración, suscrito entre el Fórum y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón, con la colaboración del Ministerio de Sanidad.

Esta publicación del FÓRUM se ha elaborado desde un punto de vista eminentemente práctico. Señala la respuesta legal a la aplicación de las medidas, sin entrar en valoraciones médicas, ni debates jurídicos y/o doctrinales, puesto que su objetivo es facilitar un acercamiento a los profesionales y personas afectadas, directa o indirectamente, a algunas de las respuestas que otorgan los Tribunales respecto a las diferentes medidas que se estudian.

Como metodología de trabajo se ha optado por analizar las diferentes medidas involuntarias en capítulos diferenciados, entre los que destacan: ingresos involuntarios, tratamientos forzosos, tratamiento ambulatorio involuntario, contenciones, y responsabilidad médica, en los que se incluyen enlaces a los que acudir en caso de precisar más información.

Además, se han incorporado algunas resoluciones judiciales en la aplicación de estas medidas.

DESCARGA GRATUITA

El libro se pueda descargar gratuitamente desde la web del FÓRUM https://fadesaludmental.es/. Para facilitar su consulta en la web se ha empleado un índice activo, de forma que se puede acceder directamente desde dicho "índice" al apartado que se pretende leer, pulsando en el mismo, para mayor comodidad de uso.