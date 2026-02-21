Fraga (Huesca): La IX Ruta de la Floración amplía recorridos de senderismo y bici con distintas dificultades

Ruta de la Floración de Fraga (Huesca). - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

La IX Ruta de la Floración de Fraga (Huesca), que tendrá lugar el domingo 8 de marzo, amplía este año los itinerarios para ofrecer más opciones de dificultades a los participantes, al pasar de dos recorridos --uno caminando y otro en bicicleta-- a cinco --tres a pie y dos en bicicleta--.

El plazo de inscripción se abrirá el próximo lunes, 23 de febrero, hasta el 4 de marzo, a través de la web de reservas del Ayuntamiento de Fraga --'reservas.fraga.org'--.

Para esta nueva edición el punto de salida y de llegada será el mismo y estará situado en la Ciudad del Deporte. En cuanto a las rutas caminando de este año, se ha incorporado un itinerario fácil de 5 kilómetros y duración aproximada de una hora, lo que permitirá que la actividad sea más accesible para todas las personas.

Por otro lado, la ruta media de 9 kilómetros se ha alargado hasta los 10 kilómetros --2,5 horas--, mientras que la ruta larga, que el año pasado fue de 15 kilómetros, este año alcanzará los 19 kilómetros --4 horas aproximadamente--.

En cuanto a las opciones en bicicleta, este año habrá dos rutas --5 y 10 kilómetros-- y seguirán el mismo itinerario que las rutas media y fácil caminando.

Las salidas de las rutas a pie serán a las 08.00 horas para la más larga, a las 09.00 horas para la de 10 kilómetros y a las 09.30 para la más corta, mientras que las ciclistas saldrán ambas a las 10.30 horas.

La organización de la IX Ruta de la Floración ha insistido en la importancia de llevar agua y un calzado adecuado, así como recomendar llevar avituallamiento a los participantes de la ruta larga.