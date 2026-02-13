El fuerte viento obliga a suspender el desfile de Carnaval este sábado

Archivo - Edificio Seminario - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 13 Feb. (EUROPA PRESS) - Las fuertes rachas de viento que se esperan este sábado en Zaragoza y en el marco del Plan Municipal de Emergencias activado entre las 06.00 y las 19.00 horas, el Ayuntamiento de Zaragoza suspende el desfile del Carnaval organizado junto a Interpeñas y la Unión Peñista con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana.

En concreto, se suspende tanto la concentración de comparsas en la plaza Salamero, a las 18.00 horas de este sábado, como el desfile que, desde las 19.00 horas, iba a recorrer el centro de la ciudad.

El Ayuntamiento de Zaragoza trabaja de forma coordinada con los peñistas para fijar una nueva fecha que permita la celebración de estos actos con todas las garantías.

Por otro lado, la visita de los personajes del Carnaval de Zaragoza a Puerto Venecia, prevista a las 12.30 horas, se mantiene y se desarrollará en el interior del centro comercial, en la plaza Central, garantizando así su celebración en un entorno cubierto y seguro.

Asimismo, se mantiene también la visita a Harinera Zaragoza de los personajes del Carnaval, en el Espacio Escena, entre las 18.00 y las 19.00 horas.

Esta decisión se adopta atendiendo a las recomendaciones de prevención y seguridad ante fenómenos meteorológicos adversos, especialmente en actos que implican desplazamientos, elementos escenográficos y concentración de público en espacios abiertos.

El Ayuntamiento agradece la comprensión de las peñas, entidades colaboradoras y ciudadanía, y recuerda la importancia de seguir las indicaciones de los servicios municipales y de emergencia mientras permanezca activado el Plan Municipal de Emergencias.

La programación y el carnaval infantil organizado para el domingo, 15 de febrero, se mantiene como estaba previsto.